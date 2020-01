Viděl umírat bratra. To vás změní, říká Alonsův parťák. Kvůli Dakaru prodal i továrnu

Bernhard ten Brinke patří ke kvartetu jezdců továrního týmu Toyota na letošním Dakaru. Zkušený Nizozemec v mládí přišel o bratra, ale nikdy ne o naději a chuť rvát se se životem. Bratrova smrt mě změnila, říká Alonsův parťák. Kvůli Dakaru prodal i továrnu.

K tragédii došlo při výletní plavbě v Nizozemsku, když se Ten Brinkeho bratr před zraky téměř celé rodiny utopil. "Něco takového vás změní," přiznává závodník, jenž i po letech při vzpomínce stěží zadržuje slzy a jehož mottem je: "Věřím, že neúspěchy člověka mnohé naučí!"

42letý Nizozemec prohlásil, že nejslavnější dálková rallye je pro něj jako droga. "Jet Rallye Dakar je moje vášeň. Stejně jako vyhrávat. Je to závislost," říká jezdec týmu Toyota Gazoo Racing, v jehož barvách se potkává také s dvojnásobným mistrem světa formule 1 Fernandem Alonsem.

Jako perfekcionista se Ten Brinke nerad smiřuje s neúspěchy. Loni druhý rok po sobě skončil na Dakaru ze slibné pozice v předposlední etapě. "Když za sebou obrazně i skutečně zabouchnete dveře, přepadnou vás různé silné emoce," vzpomíná.

Chvíle smutku a zmaru si už nechce zopakovat. Proto, aby měl volné ruce, už nechtěl vést několik byznysů najednou. Prodal firmu na výrobu kuchyňských linek, kterou založil jeho otec, úspěšný podnikatel. Soustředil se na provoz dřevozpracující fabriky, který kromě jiného vyrábí okenní rámy a parapety.

"Do všeho, co dělám, jdu naplno. To, že jsem prodal kuchyňský byznys, mi dalo víc času na přípravu na rallye. Vím, že mám nejlepší auto, podporu továrny a skvělého navigátora. Cítím, že mám potenciál byt v top 5 a možná i v první trojce," věří rodák z nizozemsko-německého pohraničí, který se aktuálně v Saúdské Arábii drží na osmém místě v hodnocení automobilů.

Na Dakar se letos vydal už posedmé, z toho potřetí má na navigátorském sedadle zkušeného Belgičana Toma Colsoula."Když řekne, že pojedeme na plný plyn, tak na to šlápnu. Když řekne, že za půl kilometru je horizont, prostě ho přeletíme. Musím mu věřit," věří svému spolujezdci.