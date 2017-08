Češi ladí formu na Dakar. Macík vyhrál ve Španělsku, motorkář Brabec byl na Baja Hungaria třetí

před 1 hodinou

Baja Aragon a Hungarian Baja byly dalším stupínkem v přípravě českých týmů na lednovou Rallye Dakar. Nejlepšího výkonu dosáhl Martin Macík v kamionu LIAZ.

Praha - Prázdniny neznamenají pro české účastníky Rallye Dakar dobu odpočinku, ale tvrdou přípravu na další ročník slavné soutěže. Její součástí byly také dvě soutěže na evropském kontinentu, Baja Aragon a Hungarian Baja.

Nejlépe se v podnicích Světového poháru cross country dařilo Martinu Macíkovi, který ve španělském Aragonu v závěru července vyhrál kategorii kamionů. Ve víkendovém podniku v Maďarsku skončil motocyklista Jan Brabec třetí a Martin Prokop těsně pod stupni vítězů v kategorii automobilů.

LIAZ ve spanilé jízdě za úspěchem

Macík spolu s navigátorem Františkem Tomáškem a mechanikem Michalem Mrkvou zvítězil v úvodním prologu a z vedoucí pozice se pilot LIAZu přes mnohé komplikace nenechal sesadit ani v jedné z následujících etap.

"Byl to boj. Závody už nám chyběly, takže jsme jeli naplno a nešetřili sebe ani auto. Chtěli jsme otestovat, co vylepšený kamion vydrží. A zase jsme si potvrdili, že Franta je koráb do nepohody," sdělil mechanik Mrkva.

Premiéru si ve Španělsku odbyl také nový člen týmu Big Shock Racing, motorkář Brabec, který těsně před závodem oslavil potvrzující zprávu svého startu v Rallye Dakar 2018. Na Baja Aragon poprvé testoval jízdu v rámci dálkového závodu. Po nepříjemném pádu a technických potížích se mu nakonec v konkurenci předních dakarských jezdců podařilo vybojovat dvanácté místo.

Ještě lépe pak úspěšný motokrosař dopadl o víkendu v Maďarsku, kde vybojoval třetí pozici. "Jezdil jsem 25 let motokros, v Maďarsku jsem právě absolvoval svou druhou dálkovou soutěž. Stále se adaptuji na nový styl jízdy, proto třetí místo vnímám jako úspěch. Zároveň jsem nasbíral další cenné zkušenosti před Dakarem," komentoval Brabec svůj úspěch.

Stav Phoenixe byl důležitější než maďarský úspěch

Na Hungarian Baja si prožila debut nová posádka kamionu Tatra v barvách Buggyry. Absolutní nováčky, pilota Martina Šoltyse a mechanika Tomáše Šikolu, doplnil nestárnoucí veterán Josef Kalina.

Naděje na úspěch vypršela ve chvíli, kdy vedoucí Šoltys prorazil ve velké rychlosti pneumatiku, a došlo i k několika poruchám řídicího systému.

"Až do té doby kluci vedli, takže jsme řešili, jestli auto zprovoznit, nebo nepokoušet osud a Martinova namožená záda. Přestože poruchy byly snadno odstranitelné, rozhodli jsme se pro druhou variantu," vysvětlil technický šéf Buggyry David Vršecký.

Prokop dojel dvakrát v nejlepší desítce

Nejlepšího pořadí s českou vlajkou se tak ve výsledkové listině dočkal Prokop. Úspěšný pilot světového šampionátu v rallye skončil šest minut za bronzovým Jakubem Przygonskim z Polska ve voze Mini John Cooper. Jihlavský jezdec si tak o čtyři pozice vylepšil osmé místo z Aragonu.

Martin Prokop v cíli Hungarian Baja:

V Maďarsku ladil formu také Tomáš Ouředníček. Jeho spolujezdec David Křípal se vrátil do kokpitu po zranění nohy. Proto posádka Fordu odstartovala v "opatrném" módu. Do cíle pátečního prologu dojela na 13. místě kvůli rozbitému stěrači, ale nakonec z toho byla osmá příčka celkově a čtvrtá v hodnocení maďarského šampionátu, jehož se tým South Racing CE také účastní.

"Jsem velmi rád, že jsem se mohl poprvé v životě zúčastnit světového poháru. Obavy spojené s mým zraněním byly při pátečním testování rázem pryč a já věděl, že to půjde, a naopak jsem se celou situaci snažil využít jako velkou zkušenost pro nadcházející soutěže," okomentoval Křípal.