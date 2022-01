Hrozivé nehody na Dakaru. "Vše se zdálo být normální," nechápal jezdec

Piloti Benediktas Vanagas a Guerlain Chicherit měli během čtvrté etapy Rallye Dakar spektakulární nehodu. Litevce Vanagase ve vysoké rychlosti "nakopl" mírně zvlněný terén tak, že udělal salto ve vzduchu, a pak několik dalších o tvrdou pouštní pistu.

Francouz Chicherit zase nezvládl přejezd duny a jeho vůz skončil v troskách. Oba jezdci ale z vážně vypadajících nehod vyvázli bez zranění. "Nevím, jak se to stalo. Vše se zdálo být normální. Najednou nás to vymrštilo do vzduchu," popisoval situaci na místě nehody Vanagas.