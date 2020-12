Macík o ztíženém Dakaru: Zastánci těžšího závodu se budou divit, nebude to sranda

Pilot kamionu Martin Macík se chystá na další Rallye Dakar. Blížící se ročník bude od loňského odlišný, řada cest povede jinudy. "Myslím si ale, že se pár lidí, co chtělo co nejtěžší závod, bude divit. Bude to náročné," předpovídá Macík.

Již na devátý start na slavné Rallye Dakar se v 31 letech chystá pilot kamionu Iveco Martin Macík. Stejně jako další sportovci i účastníci slavné soutěže se v průběhu roku musel vypořádat s řadou komplikací souvisejících s koronavirovou krizí, přesto věří, že je na Dakar dobře připraven. A pokusí se vylepšit páté místo z letošního ročníku.

"Jsem připravený tak, jak mohu být připravený. Více jsem tomu dát nemohl," řekl Macík. "Kvůli různým omezením máme techniku připravenou se vším všudy. Auto jsme lehkými úpravami posunuli k dokonalosti, aby vše fungovalo. Výraznější změnou je jen automatická převodovka," uvedl člen týmu Big Shock Racing.

Macík se totiž stejně jako většina elitních jezdců v kategorii kamionů rozhodl vyměnit manuální převodovku za automatickou. "Stále si zvykám. Může to být jedna z věcí, která nás na Dakaru přibrzdí. Technicky je to hotové, pracovali jsme na svém softwarovém nastavení. Vše je upravené mně na míru, aby to vyhovovalo mému stylu jízdy," řekl Macík.

Přiznal nicméně, že styl jízdy musel upravit. "S manuálem se dá jet agresivně a dnes se Dakar jede stylem plyn brzda, což s automatem nejde. Vy ho to ale potřebujete naučit," vysvětlil.

Oproti předešlým rokům však před Dakarem najezdil výrazně méně kilometrů. "Měli jsme v plánu spoustu věcí, ale nedopadlo to. Kilometrů mám méně, což si myslím, že bude jedna z nevýhod vůči špičce, ve které bychom se rádi pohybovali," řekl Macík, který vedle domácího testování absolvoval jen dva menší závody v Polsku.

"To bylo velké plus. Když jdu trénovat, tak s nějakým účelem. Třeba technický vývoj na autě nebo zkouška pro navigátora, nikdy ale nepojedete tak rychle," podotkl a ocenil, že na závodech si mohl své výkony porovnávat například s Jaroslavem Valtrem, jenž jel s prakticky identickým kamionem. "Oproti loňsku jsem tam na třiceti čtyřiceti procentech," porovnal objem najetých kilometrů.

Dakar se podruhé v historii bude konat v Saúdské Arábii a podle organizátorů by měla být trať tentokrát těžší. Bude i delší. "Myslím si, že bude těžší než v minulém ročníku, což spousta lidí chtělo. Já jsem pro, Dakar má být jeden z nejtěžších závodů na světě. Myslím si ale, že se pár lidí, co chtělo co nejtěžší, bude divit. Bude to náročné. Zároveň říkají, že většina cest povede jinudy, než jsme jeli, čemuž věřím. Možnosti tam mají," uvedl Macík.

Oproti předešlému ročníku povede trať opačně, takže by teoreticky posádky měly v úvodu závodit v dunách a druhá polovina by se měla jet na kamenitém povrchu. "Abych pravdu řekl, tak si nedovedu moc představit, jaké to bude, když v první polovině zničíte auto, ve volném dnu ho opravíte, poté v maratonské opět zrušíme a pak jsou čtyři etapy na kamení. To nebude sranda," řekl Macík.

Náročné etapy v závěru mu ale nevadí. "Já postupně zrychluju a poslední dvě tři etapy jsou pro mě strašná zábava. Užívám si to, když vše jede," pousmál se.

Naopak ale mívá problémy na začátku, kdy mu trvá, než se dostane do závodního tempa. I proto jej moc nepotěšil krátký úvodní prolog, na kterém zřejmě ztratí a následně bude do 1. etapy startovat ze zadních pozic. "V životě ho nemohu dojet v Top 5, což pak bude problém. Pokud budu startovat z desátého nebo patnáctého fleku, tak ztratím pět deset minut, než se prokoušu vpřed. Všude se tam totiž strašně prášilo," vysvětlil.

Dosavadním Macíkovým maximem na Dakaru je 5. místo, které vybojoval v letech 2018 a 2020. "Nebudu se ale tajit tím, že chceme více. Nejen já, ale i posádka a celý tým. A všichni jsme na to připraveni, celý rok jsme dřeli. Na druhou stranu všichni víme, že je to otázka štěstí, i když to přeje připraveným, tak tomu jde napřed patnáct kamionů," podotkl Macík.

Jeho handicapem bude, že na rozdíl od dalších hlavních favoritů pojede bez týmové podpory. "Většina týmů tam má více než dva kamiony, já dvojku nemám. Bude to obtížné. Jedeme ale závodit a chceme přivézt co nejlepší výsledek. Samozřejmě, že každé zlepšení od pátého místa se počítá. Ani pátým ale nemůžu pohrdat," dodal Macík.