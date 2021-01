I když trochu bloudil, dojel si Šoltys na Dakaru pro životní výsledek

Čtvrteční pátá etapa svým profilem, kdy se střídal písek a kamenité cesty, notně prověřila účastníky Rallye Dakar. Přesto právě v takových náročných podmínkách zajel Martin Šoltys svůj životní výsledek. Pilot Tatry v barvách Buggyry byl v etapě čtvrtý.

Závodník z Hořovic ukazuje, že se vypracoval, a na svém čtvrtém Dakaru už patří mezi špičku kategorie kamionů. Na vítězného Sotnikova s Kamazem ztratil na 456 měřených kilometrech pouhých osm minut.

"Bylo to náročné a dlouhé. První část etapy prověřila navigátorské schopnosti, ale tam zabloudili asi skoro všichni. Kousek jsme se tedy i my vraceli a jeden bod hledali. Ale pak už jsme jenom jeli až do cíle. Jsme z toho trošku rozbití, ale svezení to bylo pěkné. Za mě super výsledek a velká spokojenost," řekl v cíli Šoltys, který je v celkovém pořadí na osmém místě.

Ještě o dvě příčky před ním se drží letošní nováček mezi kamiony, trojnásobný dakarský šampion na čtyřkolce Ignacio Casale.

"Bylo to hodně stresující, když na dvacátém kilometru bloudilo tolik jezdců. I když jsme zvolili špatnou cestu, tak jsme brzy našli správný waypoint. Všem se etapa líbila, ale musím za sebe říct, že já z ní unešený nebyl. Jsem ale rád, že jsme tady, to je důležité," uvedl usměvavý Chilan.