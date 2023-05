Crash test byl negativní. Legendární Dacii v Zelném pekle zlikvidovalo Porsche

V Řecku po sečtení více než 99 procent hlasů získala konzervativní strana Nová demokracie (ND) premiéra Kyriakose Mitsotakise téměř 40,8 procenta hlasů. Před levicovou opoziční stranou SYRIZA expremiéra Alexise Tsiprase má náskok skoro 21 procentních bodů, většinu v parlamentu ale nezískala. Mitsotakis už podle serveru eKathimerini prohlásil, že nebude hledat koaličního partnera, ale bude usilovat o nové volby, které řecká média označují za druhé kolo hlasování. Díky volebnímu systému by si v nich ND mohla polepšit v důsledku přidělení bonusových křesel pro vítěze. Konat by se mohly přibližně na přelomu června a července.

Krátce po první oficiální projekci v neděli psala řecká média o "historických volbách", o "zemětřesení" a "drtivém vítězství", uvedla dnes agentura DPA. SYRIZA, považovaná za nejnadějnějšího protikandidáta stávající vlády, vyhrála jen v jediném z 59 volebních obvodů. Za vlastními výsledky z roku 2019 strana zaostala o 11 procentních bodů, píše DPA.

Volební účast byla 60,9 procenta. Celkem se do řeckého parlamentu dostalo pět stran, další tři strany těsně nepřekročily nezbytnou tříprocentní hranici.

Vítězná ND získala 146 mandátů v 300členném řeckém parlamentu, SYRIZA dosáhla na 71 mandátů. Na třetím místě skončila sociálnědemokratická strana PASOK s 11,5 procenty, za což jí připadne 41 křesel. Čtvrtá je komunistická KKE se 7,2 procenty, pátá s 4,5 procenty strana Řecké řešení, za což jí přísluší 16 mandátů.

V souladu s ústavou dá teď prezidentka Katerina Sakellaropulosová třem nejúspěšnějším stranám mandát k sestavení vlády. Pokud neuspějí, jmenuje hlava státu zhruba o měsíc později přechodný kabinet, který připraví nové volby. Strana ND již předem avizovala, že bude usilovat o jednobarevnou vládu, což v noci na dnešek potvrdil i její lídr Mitsotakis. Podle zdrojů z ND by se volby mohly konat 25. června namísto dříve avizovaného 2. července, píše web eKathimerini.

Nadšení příznivci Nové demokracie se shromáždili před sídlem strany v Aténách, jásali a mávali stranickými vlajkami, píše agentura AP.