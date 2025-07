Závodníky NASCAR poslal do aut plyšák. V Indianapolisu řádilo Sušenkové monstrum

Plyšový hrdina z televizního pořadu pro děti Sezamová ulice byl čestným hostem závodu NASCAR v Indianapolisu. Odstartoval závod Brickyard 400.

Modrý plyšák známý jako Sušenkové Monstrum se v neděli proměnil z televizní hvězdy v čestného startéra slavného automobilového závodu. Na oválu v Indianapolisu odstartoval tradiční podnik americké série NASCAR s názvem Brickyard 400.

Funkce, kterou během slavnostního nástupu zastal, se oficiálně nazývá "grand marshall". V americkém motorsportu jde o prestižní roli, kterou většinou získá známá osobnost.

Jejím úkolem je slavnostně zahájit závod, zpravidla výzvou k nastartování motorů nebo k přesunu do vozů. Sušenkové Monstrum tentokrát do mikrofonu zahlásilo: "Řidiči, do aut!" A publikum bouřilo.

Sušenkové Monstrum bylo po celý den středem pozornosti nejen dětí, ale i dospělých fanoušků. Jeho účast byla součástí propagační akce populárního dětského pořadu Sezamová ulice, jehož hrdinové vyrazili na celostátní turné po Spojených státech.

Závod Brickyard 400 měří 400 mil (více než 640 km) a patří mezi nejvýznamnější události zámořské sezony. Jede se na legendárním oválu v Indianapolisu, který je domovem slavného závodu 500 mil. Letos se jednalo o 22. podnik sezony NASCAR. V cíli se z triumfu radoval Bubba Wallace.