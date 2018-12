Charouz rozšiřuje svoje formulové impérium. Kde se zastaví jeho další vzkříšení?

před 1 hodinou

"Zmrtvýchvstání," tak Daniel Craig zodpovídá v bondovce Skyfall zloduchovi Silvovi otázku ohledně svého koníčku. Stejně jako legendární agent by mohl reagovat i Antonín Charouz. Tolikrát byl český podnikatel a bývalý závodník dole a o jeho týmu nebylo vidu ani slechu, aby se pokaždé vrátil s pompou a do nejvyšších sfér světového motorsportu.

Ty tam jsou doby, kdy se v druhé polovině devadesátých let ploužil v džínách a pomačkaném tričku chodbami holešovické Sportovní haly poté, co šlo jeho impérium Charouz Holding ke dnu.

Uplynulo nějakých dvacet let a ambiciózní podnikatel mezi tím dokázal dostat dosud jediného Čecha do F1, přivézt do Brna formulový šampionát A1 Grand Prix, postavit úspěšné speciály do čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans a nejnověji stvořit tým, který dokáže vítězit v líhni talentů pro Grand Prix - šampionátu Formule 2.

I když kontroverzní podnikatel má doma nelichotivou pověst dravce, který dokáže svého méně zkušeného obchodního partnera svléknout doslova až do spodního prádla, ve "velkém" světě motoristických závodů prokazuje umění být ve správný čas na správném místě. Díky tomu se dává dohromady s těmi nejlepšími. Následně pak umí slavných jmen využít k šíření vlastního PR.

Přímo ukázkovým příkladem byla pondělní tiskovka týmu Chaoruz Racing System, na níž se nečekaně objevil Ralf Schumacher. Považte, jaké jiné jméno zní v motoristickém sportu zvonivěji, než právě Schumacher?

Spolujezdec Fittipaldi

Ale bratr legendárního "Schumiho", Emerson Fittipaldi či Scuderia Ferrari nespolupracují s Charouzem pro jeho krásné oči. Kdepak, to jsou lidé a společnosti, kteří si své partnery pečlivě vybírají a žádná česká "malá domů" na ně neplatí. Český tým dokazuje, že závodní stroje umí připravit na nejvyšší úrovni.

Tak třeba s dvojnásobným šampionem F1 Fittipaldim Charouz spolupracuje od působení Tomáše Engeho v zámořské formuli Indy Racing League a angažování vlastního týmu v A1 Grand Prix. S Brazilcem jsou skuteční přátelé a Fittipaldi se často objevoval v Česku.

Právě s ním je spojená tradovaná historka, která jasně ukazuje, že v tom Charouz "umí chodit". Kdysi ho kvůli překročení maximální povolené rychlosti zastavila policejní hlídka se slovy: "Pane řidiči, jezdíte jako Fittipaldi!". Řidič se na policistu podíval a odzbrojil ho větou: "Ten vedle mě sedí." No a místo mastné pokuty přišla žádost o autogram slavného pilota z Brazílie.

Linka do Maranella zůstává se Sauberem

Ale vraťme se na pondělní tiskovou konferenci v prostorách motokárové Praga Arény v Horních Počernicích. Chaoruz tam představil piloty už avizovaného rozšíření svých formulových aktivit. Vedle F2 a regionální F4, kde spolupracuje právě se stáji "mladšího Schumiho", se Charouz Racing System nově objeví také na startovní listině Formule 3. Ta od příští sezony dostane nové monoposty a místo GP3 se zařadí na program vybraných Velkých cen F1.

Místo spolupráce s Ferrari Driver Academy bude český tým oficiální juniorkou Sauberu, tedy oficiálně pod hlavičkou Sauber Junior Team. Zůstane tak pořád v kontaktu s italskou stájí, protože švýcarská organizace je dnes faktické "béčko" Scuderie z Maranella.

A co bude dál? Charouzovy ambice jsou známé. "Každý závodník chce vítězit," prohlásil v pondělí. A čím vyšší je to úroveň tím lépe. Do formule 1 to nejspíš Chaoruz Racing System nikdy nedotáhne, to je trochu jiná finanční liga. Ale co třeba taková elektrická Formule E? Schopnost dostat sponzorské peníze z (polo)státních i soukromých velkých firem předvedl 64letý podnikatel už hodněkrát…