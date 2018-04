Tým z Žebráku naskočí do formule 2. Bez Čechů, zato s talenty Ferrari

před 37 minutami

V Sáchiru bude poprvé v historii formule 2 či její předchůdné GP2 startovat český tým. Premiantem je Charouz Racing System.

Sáchir - Odchodem ze světa vytrvalostních závodů jako by tým manažera Antonína Charouze přestal pro české fanoušky existovat. Proto byla zpráva, že se stáj Charouz Racing System zúčastní letošního ročníku formule 2, téměř jako blesk z čistého nebe. O víkendu čeká její piloty premiéra na bahrajnském okruhu v Sáchiru.

Podobně jako před třemi lety ve formuli 1, došlo i před touto sezonou v její prominentní "juniorce" k revoluci v technických pravidlech. Zde se ale jedná o změnu jediné konstrukce, protože všechny týmy používají identické monoposty Dallara F2 2018 s 3,4litrovými turbomotory Mecachrome. Vozy mají kromě řady jiných změn také systém ochrany hlavy halo, podobně jako monoposty F1 obouvají pneumatiky Pirelli.

Právě zcela nová éra přilákala do závodního pole F2 i český tým. "Je ideální čas, abychom se k formuli 2 připojili. Všechny týmy budou používat turbodmychadlový motor, nový podvozek i aero balík," vysvětlil vedoucí týmu Bob Vavřík.

Jak už Charouz v minulosti několikrát dokázal, umí se domluvit s "velkými hráči" světa motoristického sportu. Tentokrát našel společnou řeč s Ferrari, a v týmu tak pojedou dva členové jeho závodnické akademie: 20letý Švýcar Louis Delétraz a o rok starší italský pilot Antonio Fuoco.

"Bude nám ctí spolupracovat s Ferrari Driver Academy, a to hned v naší úvodní sezoně v šampionátu formule 2," prohlásil Chaorouz po podpisu smluv s oběma jezdci.

Oba v testech na okruhu ve Le Castellet a Sáchiru dokázali, že letos nehodlají být jen do počtu. Delétraz i Fuoco se dokázali dostat do top 3 denní výsledkové listiny.

"To, co se nám během našeho druhého testování podařilo, je opravdu uspokojující. Věděli jsme, že nám tyto dny ukážou, jaký pokrok jsme udělali. Časy dokazují, že jsme konkurenceschopní," pochvaloval si majitel stáje a bývalý závodník Charouz.

Spokojený je i týmový boss Vavřík, který si je vědom i náročného začátku sezony s přesunem techniky z Perského zálivu do Evropy.

"Tvrdě jsme pracovali na dokončení našeho plánu. Ať už šlo o simulaci závodů, starty, zastávky v boxech a další, tak jsme to, myslím, zvládli dobře. Když si vezmete, že jsme tým z ničeho zvedli za pouhých 75 dní až na stávající úroveň, je to pozitivní. Jsme spokojeni s tím, co jsme v tak krátké době dokázali. Nyní už se budeme pečlivě připravovat na první závody v Bahrajnu, ale i na starty v Evropě, které budou brzy následovat," sdělil manažer se zkušenostmi z řady šampionátů.

Jeho - a zároveň Charouzův - poslední velký úspěch se datuje k závěru loňské sezony, kdy Pietro Fittipaldi pod hlavičkou týmu Lotus vyhrál šampionát World Series Formule V8 3.5.

Teď bude tým se sídlem v Žebráku usilovat o úspěch ve formuli 2, jejíž letošní sezonu tvoří 12 dvouzávodů. V sobotu po kvalifikaci F1 je tradičně naplánován hlavní závod s povinnou zastávkou v boxech, v neděli dopoledne se pak jezdí méně bodovaný sprint.