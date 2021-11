Pilot rallye Cais má za sebou výborný rok. Teď má velký cíl, pravidelně jezdit v MS

Erik Cais patří největší evropské rallyové talenty současnosti. Absolvoval skvělou sezonu , v níž má na svém kontě i dvě vítězství.

To třetí mohlo přijít jako úspěšné završení roku v Německu na Lausitz Rallye. Jenže tam mu sto metrů před cílem začal hořet motor. "Kdybych vyhrál, stal bych se mistrem centrální zóny. Štve mě to," přiznal talentovaný český pilot.

Letos si ale na nudu nemohl stěžovat. Absolvoval celkem šestnáct soutěží, debutoval ve WRC, když WRC ve Španělsku zajel v rychlostní zkoušce desátý nejrychlejší čas, a vedl slavnou Barum Rallye Zlín. "Silných momentů bylo opravdu hodně," dodal.

Na Lausitz Rallye Cais začal defektem, ztrátu dohnal a dostal se dokonce do vedení. Zbýval opravdu kousek, aby mohl slavit. "Projel jsem poslední zatáčkou a říkal si, že už to bude dobré, čekala mě pouze rovinka. Jenže mé auto začalo najednou hořet," popisoval jezdec, který společně s navigátorem Petrem Těšínským začal auto ihned hasit.

"Uvnitř u nohou se nám to podařilo, ale až společně se soupeři se nám pak oheň povedlo zkrotit. V autě nevydržel kardan, který následně přeťal olejové hadice, ze kterých to vyteklo na rozžhavené svody," vysvětlil Cais, který v letošním roce na závěrečných rychlostních zkouškách prožil mnoho náročných chvil. "Ve výsledku to byla povedená sezona, hodnotím ji kladně. S týmem jsme odvedli skvělou práci. Jezdecky jsem se posunul, křivka šla neustále nahoru."

Pilot týmu Orsák Rallysport se na začátku roku potýkal s těžkým postcovidovým syndromem. Pak se však 22ůetý závodník rozjel. Přišlo vítězství na Rallyesprintu Kopná, druhé místo na Rallye Weiz, kde dokázal porazit i legendárního rakouského veterána Raimunda Baumschlagera. Pak triumfoval v polském Rajdu Rzeszowski, kde pro změnu získal skalp domácího Grzegorze Grzyba.

Na populární Barumce domácí jezdec z Fryštáku ukázal, jaký má potenciál. Porážel evropskou konkurenci v čele s Janem Kopeckým a Norem Andreasem Mikkelsenem k životnímu triumfu sházelo jen málo. Bohužel v poslední rychlostní zkoušce přišla nehoda.

Všechny překvapil rychlými časy na soutěži světového šampionátu ve Španělsku, kde se mezi absolutní světovou špičkou vůbec netratil. V 11. měřeném testu zajel desátý nejrychlejší čas. "S takovými výsledky jsem před sezonou vůbec nepočítal. Vždyť je to můj druhý rok mezi dospělými," byl spokojený Cais.

Letos obsadil šesté místo v mistrovství Evropy, ale míří samozřejmě ještě výš. "Mým cílem je se pravidelně účastnit mistrovství světa. Už není kam jinam se posunout. Doufejme, že to vyjde, protože šampionát je velmi finančně nákladný a ekonomická situace je v současné době složitá," připomněl Cais, který teď odpočívá a přitom relaxuje na motorce.

Pokud ale vstoupí do MS, první soutěž je hned v lednu. "Budu pracovat na fyzické kondici, ale také na mentální přípravě. Věřím, že také příští sezona bude velmi bohatá na skvělé zážitky," dodal pilot.