Dětské skupiny v nynější podobě by měly do čtyř let nejspíš přestat existovat. Nahradit by je měly jesle. Požadavky na jejich podobu a fungování by byly přísnější. Zařízení by bylo pro děti od půl roku do čtyř let. Na místo pro děti rodičů, kteří pracují či studují, by přispíval stát. Vyplývá to z nové verze novely o dětských skupinách, kterou zveřejnila na webu vláda. Podle plánu by měl zákon platit od poloviny příštího roku, na provedení změn by byl čas do konce června 2024. Poté by se porušování pravidel mohlo pokutovat.

Česko patří v EU ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. Chybějící místa ve školkách měly zajistit dětské skupiny. Zákon o nich prosadili poslanci v roce 2014 přes veto prezidenta Miloše Zemana. Zásluhu na přijetí normy si pak připisovaly tehdejší vládní i opoziční strany. Dosud vznikla víc než tisícovka skupin s asi 14 900 místy. Služba se platí převážně z peněz EU. Jejich čerpání skončí v polovině roku 2022.