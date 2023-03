Šampion formule 1 neuměl nastartovat NASCAR, jeho bývalá žena má malér kvůli extázi

Mistr světa formule 1 Jenson Button čelil před premiérou v NASCAR nečekaným problémům. Jeho bývalou ženu podezřívají z drogového deliktu.

V roce 2009 se stal mistrem světa formule 1, před šesti lety ovládl japonský seriál Super GT. Přesto se nyní Jenson Button potýká před debutem v šampionátu NASCAR s řadou nástrah.

V zámoří se jezdí většinou na oválech, ale pro svůj první start si Button zvolil okruh v Austinu. Ten už zná ze svých startů ve formuli 1, ale poznávat musí nové "závodní náčiní".

"Na začátku jsem byl trošku nervózní, ale zároveň vzrušený. Zapomněl jsem, jak se startuje auto, což bylo zajímavé. Když jsem měl vyjet, tak jsem si říkal: 'Nejde to nastartovat.' Bylo tam několik dalších spínačů, které jsem musel přepnout nahoru. Ale pak už to bylo v pořádku a mohl jsem vyrazit na trať," popsal 43letý pilot netradiční problémy ještě před vyjetím na závodní okruh.

Další novinkou byla převodovka. "Nikdy jsem neřídil auto se sekvenční převodovkou. Nikdy jsem při přeřazování nehýbal pákou dopředu a dozadu. Je to něco úplně nového, co se musím naučit. Samozřejmě jsem řídil vozy s manuální převodovkou, ale vždycky to bylo do háčka. Naposledy jsem měl v ruce závodní manuál někdy v roce 1999. Musíte se ponořit do banky informací, které jste se za ty roky naučili, a znovu je musíte vytáhnout. Přijdete tomu na chuť docela rychle. Opravdu jsem si to užil," dodal Button.

Britský jezdec si zvykl tak rychle, že v jediném 50minutovém tréninku dokázal zajet čas jen o 1,77 sekundy pomalejší, než jaký dosáhl jeho nejrychlejší soupeř. Přitom porazil i dalšího exmistra F1, Kimiho Räikkönena. Fin má navíc s NASCAR už několikaleté zkušenosti, zatímco Button je úplný nováček.

Téměř stejný odstup si udržel i v kvalifikaci Svůj první závod absolvuje v Texasu v neděli večer našeho času a odstartuje do něj z 24. místa, jen o dvě pozice za Räikkönenem.

V době, kdy si rodák z jihozápadní Anglie užívá návratu za volant, má jeho bývalá manželka Jessica Mičibataová problémy se zákonem. Japonská modelka byla tento týden zatčena kvůli podezření ze spáchání trestných činů spojených s narkotiky.

Manželství Buttona s Mičibataovou trvalo v letech 2014 až 2015:

Congratulations to Jenson Button and Jessica Michibata on their Hawaiian wedding! #F1 pic.twitter.com/xeL9kI4YjO — Ben Sweeney (@BenSweeneyF1) January 1, 2015

Bývalou "královnu formule 1", jak se krásce přezdívalo, zatkla japonská policie poté, co do jejího apartmá v tokijském hotelu směřovala zásilka obsahující extázi.

Podle japonské metropolitní policie je modelka zadržena pro podezření z porušení zákona "o zvláštních opatřeních proti drogám". Podezřelý obsah byl nalezen při celní kontrole balíčku, který do Japonska dorazil ze zámoří.

V době zatčení modelka pracovala v Japonsku. Tam se narodila, ale nyní pobývá převážně ve Spojených státech. Sama Mičibataová všechna obvinění popřela.