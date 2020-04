Roudnice je špička ledovce. Globální Buggyra se věnuje tuningu i obrannému průmyslu

Buggyra není už zdaleka jen úspěšný český závodní tým, stala se z ní obchodní skupina působící po celém světě v mnoha různých oblastech. "Pojem 'Roudnický tým' je dneska zavádějící," uvedl mentor Buggyry Martin Koloc v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.

Buggyra je pro české fanoušky ze všeho nejvíc symbolem závodů tahačů na okruzích. Řada titulů mistra Evropy mezi jezdci a vítězství v Pohárech konstruktérů hovoří za sáhodlouhé komentáře.

Před šesti lety si do svého portfolia přibrala i Rallye Dakar, kde startuje s kamionem Tatra s tovární podporou z Kopřivnice. Letos se tým pod vedením Martina Koloce chystá vstoupit i do velmi soutěživého světa sportovních vozů GT3.

Jenže tyto aktivity jsou jen pověstnou špičkou ledovce. V současné době je z Buggyry globální značka zastoupená na pěti světadílech. Chcete-li jinak: tím, že se angažuje v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe a také na Novém Zélandu, má geograficky velmi podobný dosah jako třeba (loňský) kalendář závodů formule 1.

Konkurence posouvá lidi i tým kupředu

Globální dosah dokumentuje i nový oficiální název značky. "Po celém světě nyní náš tým vystupuje pod jednotným brandem Buggyra Zero Mileage Racing," uvedl šéf týmu.

Zero Mileage je čínská olejářská firma, s níž Buggyra spolupracuje už několik let. "Čínské peníze budou v této fázi potřeba. Třeba nový program GT3 je kompletně financovaný od nich. Udělali si průzkum, že tyto závody jsou v Číně populárnější než F1, a tak do nich šli."

A jak se takové globální značce jako Buggyra vede v době, kdy celým světem otřásá pandemie koronaviru? "To uvidíme za pár týdnů, až začneme posílat faktury," prohodil Koloc.

"Obávám se, že to bude celosvětový finanční masakr. Závodní týmy, které nestojí jen na úvěrech a mají nějakou sekundární produkci, to snad ustojí. Ovšem stáje závislé jen na sponzorech to budou mít těžké."

O zdraví své firmy velkou obavu nemá. Už proto, že i když má kořeny v České republice, je z Buggyry v dnešní době holding fungující po celém světě. "Pojem 'Roudnický tým' je dneska zavádějící. Tam se dneska dělá jen maličká součást celé té věci," uvedl.

Globalizací prošla i vývojová sekce společnosti. "Dlouhodobě se nám pozitivně ukázalo zasazení našich inženýrů a techniků do mezinárodní konkurence. V ní si musí svoje názory a nápady obhájit. To platí jak o Davidu Vršeckém jako konstruktérovi, tak Robinu Dolejšovi coby inženýrovi. Konkurenčním tlakem se náš vývoj posunul hodně kupředu," vysvětlil mentor Buggyry.

Špičková technologie z formule 1

S novými lidmi přišlo velké množství i znalostí. Posun ilustruje na faktu, že díky přispění jednoho mladého brazilského inženýra společnost dnes pro simulace proudění tekutin (CFD) - využívané hlavně v aerodynamice - používá stejný software, na němž tým Haas projektoval svůj první monopost formule 1.

"Díky tomu můžeme jít i do jiných projektů, než jsou závody kamionů," vysvětlil Koloc. Takovým je třeba podíl dubajské pobočky Buggyry v dealeru společnosti MoTec pro Střední východ.

MoTec je firma vyvíjejí elektroniku do civilních i závodních vozů a právě v oblasti Perského zálivu má celosvětově největší odbyt. Navíc s touto firmou Buggyra vyvíjí systém pro komerční i závodní projekty. "Oba světy se tak navzájem prolínají, takže i v inženýrech pro obchodní projekty máme oporu pro závodní věci."

V Dubaji má Buggyra vlastní tuningové centrum, výrobu elektroinstalací a dílnu s CNC obráběcími stroji. "Prototypové věci, které je třeba udělat ze dne na den, děláme v Roudnici na mechanických soustruzích. Ale všechno se snažíme přenášet na CNC mašiny, opakovatelnost a industriální systém výroby. A to se nám daří," uvedl první muž populárního týmu.

Z Číny přes Nový Zéland do Brazílie

Dalším asijským centrem je Čína. Společnost Zero Mileage olej nejen vyrábí, ale má i velkou síť servisů, kde je zákazníkům mění. "Pak existuje ještě přibližně dvacet tak zvaných 'Auto spa'. To jsou prémiové servisy určené pro luxusní značky, kde jsou i tuningová centra," popsal Koloc.

Vedle centrály čínské společnosti v Ťi-nanu Buggyra vybudovala moderní zázemí pro svůj závodní tým včetně kongresového centra. To není vše, další asijskou zemí v hledáčku Buggyry je Uzbekistán.

Pro severoamerický trh společnost dodává tuningové součástky na čtyřkolky Can-Am kategorie UTV, které jsou hlavně v USA extrémně populární.

V Jižní Americe a na Novém Zélandu se Buggyra angažuje různým způsobem v závodech tahačů. Zatímco na Zélandu jde o dodávky motorů Gyrthech, v Brazílii se uvažuje o koupi kompletní závodní licence ve velmi sledovaném národním šampionátu Formula Truck. "Tam musíte mít určitě lokální zázemí," upozornil Koloc.

Obranný průmysl jako nová výzva

Evropa pro Buggyru zůstává dál důležitá, vedle Čech má třeba ve Španělsku novou základnu pro malé buginy Can-Am. "V Roudnici děláme dobře operativu závodního týmu. Tím myslím logistiku, montáž a servis," míní Koloc.

Buggyra je v posledních letech spojená také se značkou Tatra, jejíž barvy hájí na Rallye Dakar. Spolupráce s Kopřivnicí by měla dál pokračovat.

"Jsme připraveni dál pokračovat s Tatrou, máme s touto obchodní skupinou silné vazby a není důvod si hledat jiné partnery. V pracovním módu připravujeme na Dakar dva kamiony a čekáme, až proběhnou všechna jednání," vysvětlil "velký šéf" Buggyry.

Spolupráce s Tatrou, potažmo mateřským holdingem Czechoslovak Group, ale zasahuje do další oblasti, v níž byste jméno Buggyra asi nečekali: do obranného průmyslu.

"Spousta aplikací, které vyrábí Excalibur Group (součást holdingu Czechoslovak Group zaměřená na obranný průmysl, pozn. red.) používá nápravy vyvinuté na Dakar. Brzdový systém je kopie našeho brzdového systému, když jsme přecházeli na kotouče. Komponenty na nápravách jsou námi odzkoušené na několika Dakarech," uvedl Martin Koloc.

Vojenské využití mají i některé elektronické systémy vzniklé ve spojení s MoTecem. "MoTec Defense má k dispozici nevídanou technologii, která se dělá v Austrálii. Mají systém pro autonomní řízení vozidel, který jsme využili při tvorbě takových speciálů pro vládu v Dubaji na hlídání klíčových úseků hranic," dodal mentor závodního týmu.