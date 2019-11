Buggyra na okruzích sází na mládí. Bez Lacka bude mít věkový průměr ani ne osmnáct

Roudnická stáj vychovává po boku bývalého šampiona Adama Lacka naděje pro další sezony. Vedle příští rok 19etého Tea Calveta z Francie usednou za volant tahače Buggyra i Kolocovy dcery. Těm bude šestnáct až během sezony 2020.

Akademie roudnické stáje bude mít v příští sezoně první reálné výsledky na tratích závodů tahačů na okruzích. Brita Olyho Janese nahradí v týmu pro ME francouzský mladík Calvet.

Ve světě velkých aut to není neznámé jméno. Jeho otec Fabien byl úspěšným pilotem a pak šéfoval kategorii kamionů na Rallye Dakar. Zdálo by se, že synova kariéra byla předurčena, ale to Teo v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně překvapivě popřel: "Začínal jsem s motokrosem, až pak jsem usedl do závodního kamionu."

V něm se předloni, hned ve své nováčkovské sezoně, senzačně vyhrál závod francouzského šampionátu v Nogaru. Letos debutoval také v ME, když absolvoval podnik na Nürburgringu, ale s Buggyrou ho čeká premiérová kompletní sezona.

"S týmem Buggyra se známe dlouho, takže to pak byla otázka rychlé dohody," připomněl jezdec dlouholeté kontakty svého otce s českým týmem na okruzích i v terénu.

Po dvou sezonách ve žlutých barvách Lion Truck Racingu s MANem čeká Tea Calveta jedna zásadní změna. Buggyra má totiž jako jediný stroj v širší evropské špičce "čumák", tedy motor posazený nikoliv pod jezdcem ale před jeho sedačkou.

"Tahač vypadá jinak, ale není to žádný zásadní rozdíl. Výhled z místa řidiče je bez problémů i tady," sdělil Calvet.

Místo dvou aut rovnou tři

Mladík zatím na první body v ME čeká, stejně tak si uvědomuje, do jaké konkurence se vydá bojovat. "Z ME znám jen pár tratí, budu se všude učit. Ale doufám, že předvedu ten nejlepší možný výkon a mezi zkušenějšími soupeři se neztratím," dodal pilot závodící s číslem 20.

Teo Calvet ovšem nebude jedinou "mladou puškou" v barvách Buggyry. Díky výjimce budu už od začátku sezony 2019 ve španělském mistrovství tahačů na okruzích bojovat obě v té době stále 15letá Kolocova dvojčata Aliyyah a Yasmeen.

Jakmile bude Aliyyah šestnáct a splní tak podmínky licence FIA, naskočí také ona do víru evropského šampionátu. Počínaje Grand Prix Německa 2020 tak Buggyra nasadí tři auta. Yasmeen, která je po dvou operacích po předčasně ukončené tenisové kariéře, bude dál závodit ve Španělsku. Zároveň bude v ME plnit roli rezervní pilotky.