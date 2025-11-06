Moto

Neuvěřitelný hyenismus. Hrob zakladatele slavné stáje F1 znesvětili barvou a autíčky

před 1 hodinou
Jen pár desítek hodin před víkendovou Grand Prix Brazílie zasáhla motoristický svět zpráva, z níž mrazí. Na hřbitově Waikumete v novozélandském Aucklandu neznámý vandal poničil hrob závodní legendy Bruce McLarena – zakladatele stejnojmenné stáje formule 1. Neznámý pachatel ho postříkal zlatou barvou a polepil plastovými autíčky.
Bruce McLaren založil slavný tým formule 1, který dodnes nese jeho jméno
Bruce McLaren založil slavný tým formule 1, který dodnes nese jeho jméno | Foto: McLaren Racing

Ale nešlo jen o Bruce McLarena. Zneuctěny byly i náhrobky jeho manželky Patty, rodičů a dalších členů rodiny.

"S lítostí musíme informovat, že hroby napadl vandal. Byly postříkány zlatou barvou a nalepena na ně autíčka. Chybí nám slova, proč by někdo něco takového udělal," uvedla nadace Bruce McLaren Trust o události, kterou od včerejška vyšetřuje místní policie.

Podle dobrovolníků z organizace The Grave Guardians nešlo o jednorázový výpad. Pachatel se na místo opakovaně vracel - strhával ochranné fólie, ničil náhrobní kameny a rozbíjel keramické portréty zesnulých. "Viděl jsem zlatou barvu stékat po kameni… Bylo mi do breku," řekl George Stewart-Dalzell z The Grave Guardians.

Časový kontext celé události znepokojení ještě prohlubuje. K činu došlo jen pár desítek hodin před brazilskou Grand Prix, v níž piloti McLarenu usilují o další body v boji o titul. Náhoda, nebo záměr?

Spekulace o tom, zda mohlo jít o nepochopenou "poctu", znějí v kontrastu s realitou bizarně. "Autíčka nebo ne, tohle nemá s úctou nic společného," shodují se fanoušci na sociálních sítích. Poškození symbolického místa posledního odpočinku jednoho z průkopníků motorsportu působí jako facka nejen rodině, ale celému automobilovému světu.

Zástupci týmu McLaren Racing v prohlášení poděkovali dobrovolníkům, kteří ihned nabídli pomoc s obnovou památníku, a připomněli důležitost respektu k odkazu zakladatele.

Restaurátoři už pracují na opravách, hroby jsou zatím zakryté ochrannou fólií a veřejnosti nepřístupné.

 
