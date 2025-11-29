Boj o titul mistra F1 vrcholí. Piastri v katarském sprintu zkrátil Norrisův náskok

"Zatím je to pro mě dobrý víkend. Ve sprintu šlo vše hladce. Jsem rád, jak to zatím klape a potřebuju v tom pokračovat," řekl v rozhovoru před televizními kamerami Piastri.
Čtyřiadvacetiletý Australan obhájil ve sprintu v Kataru loňský triumf. Vítěz páteční kvalifikace dnes uspěl stylem start - cíl. Druhého Russella porazil o necelých pět sekund. Norris, který také dokončil závod na stejné příčce, jako do něj odstartoval, zaostal o více než šest vteřin.
Norris si může zajistit premiérový mistrovský titul už po nedělním hlavním závodě. Stačí mu, aby měl v čele náskok 26 bodů. V případě nedělního vítězství mu bude stačit vedení o 25 bodů, neboť by měl v případě bodové rovnosti před Piastrim větší počet vyšších míst.
Verstappen si sice ve sprintu polepšil oproti startu o dvě příčky, před Norrise se ale nedostal. Jeho týmový kolega Júki Cunoda dojel do cíle pátý, kvůli pětivteřinovému trestu za porušení traťových limitů ale poté o jednu příčku klesl.
Dnešní program v Lusailu pokračuje od 19:00 SEČ kvalifikací na nedělní hlavní závod.
Velká cena Kataru, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Lusailu:
Sprint: 1. Piastri (Austr./McLaren) 26:51,033, 2. Russell (Brit./Mercedes) -4,951, 3. Norris (Brit./McLaren) -6,279, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -9,054, 5. Antonelli (It./Mercedes) -16,391, 6. Cunoda (Jap./Red Bull) -19,327.
Průběžné pořadí MS: 1. Norris 396, 2. Piastri 374, 3. Verstappen 371, 4. Russell 301, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 226, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 152.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 770, 2. Mercedes 441, 3. Red Bull 400, 4. Ferrari 378, 5. Williams 122, 6. Racing Bulls 90.
19:00 kvalifikace.