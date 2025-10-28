Z garáže až na vrchol. Ecclestone změnil tvář formule 1 i sportovního byznysu

Bernard Charles "Bernie" Ecclestone se narodil přesně před 95 lety, 28. října 1930, v anglickém Suffolku.
Jeho životní dráhu charakterizuje odvážné riskování, jasná vize a tvrdé obchodní zásady. V motorsportu nejde jen o piloty, ale i o miliony, které balancují mezi sportem a showbyznysem. Nejprve závodil s helmou, později rozhodoval s kalkulačkou.
V 50. letech seděl za volantem formule 3, budoval vlastní podniky a pronikal do prostředí závodních okruhů. Zkušenosti z kokpitu však brzy vyměnil za roli manažera a podnikatele.
V roce 1971 převzal tým Brabham - první zásadní zlom. Pod jeho vedením se z průměrné stáje postupně stal tým s vítězným potenciálem.
Klíčovým bodem v jeho kariéře byla dohoda známá jako Concorde Agreement, podepsaná poprvé v roce 1981. Díky ní získal Ecclestone výrazný komerční vliv nad celou formulí 1.
Mohl prodávat televizní práva, licencovat značku F1 a proměnit sport v globální produkt. Jeho byznys model shrnuli komentátoři jednoduše: "Měj kontrolu nad právy, vyjednej pořadatele, získej televizory."
Pod jeho vedením zažila formule 1 obrovský ekonomický růst. Expandovala na nové trhy jako Malajsie, Čína, Bahrajn, Indie či Rusko. Z převážně evropské soutěže se stala devítiměsíční celosvětová show. Ecclestone ovlivňoval umisťování Velkých cen, televizní práva, sponzory i mediální výstupy - a proměnil sportovní model k nepoznání.
V roce 2016 oznámila americká společnost Liberty Media, že přebírá formuli 1. Ecclestone zůstal krátce jako čestný předseda, ale jeho éra končila.
K tomu řekl pro FOX Sport: "Ti lidé si mysleli a říkali, že jsem v posledních třech letech neodvedl moc dobrou práci. Já jsem si ale myslel, že ano… a dokázal jsem vytvořit roční příjem 1,5 miliardy dolarů."
Když Liberty Media začala měnit směr, Ecclestone nový přístup nepřímo kritizoval. V rozhovoru pro Sky Sports F1 citoval: "Abys otevřel americký trh, musíš mít v Americe deset závodů, prodávat levné lístky a mít spoustu stánků s hamburgery - ale to už by přece nebyla formule 1."
Pro Ecclestonea byla formule 1 sportem a byznysem pro nadšence. Nový důraz na show, sociální sítě a masový trh ho znepokojoval.
V roce 2017 bylo jasné, že Liberty směřuje jinam - k televizním seriálům, digitálním platformám a razantní expanzi v USA. Ecclestone zůstával skeptický.
Jeho obchodní model měl však i své stinné stránky. Historické závody byly nahrazovány novými bohatými pořadateli, náklady rostly a menší týmy se dostávaly pod tlak.
V roce 2023 byl Ecclestone odsouzen za daňový podvod a souhlasil s pokutou přes 600 milionů liber. Tím se definitivně uzavřela kapitola vládce formule 1.
Začínal jako pilot, pak vedl tým, stal se komerčním vizionářem - a nakonec postavou, která rozproudila debaty o hranici mezi sportem a show.
Někteří mu budou vděční za návrat formule 1 k masovosti, jiní budou zpochybňovat cenu, kterou přinesla její hluboká komercializace. Jisté ale je, že Ecclestone zůstává klíčovou postavou moderní historie tohoto sportu.
Nepřipravoval jen závody, ale celý globální systém - a svým přístupem "udělej obchod, vyjednej smlouvu, prodávej práva" ovlivnil nejen formuli 1, ale celý sportovní průmysl.
Dnes, když slaví 95. narozeniny, může sledovat, jak sport pokračuje bez něj - a jak jeho práce stále tvoří základ toho, co přijde. Připomíná ale i to, že každé impérium jednou změní vládce. A on byl tím, kdo z formule 1 udělal nejen závod, ale celosvětovou show.