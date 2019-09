Po boji o titul královny ženské formule se "Bludná Holanďanka" vrátila do českého BMW

Nizozemská pilotka Beitske Visserová se po boji o titul královny ženské formule vrátila do českého týmu Šenkýř Motorsport a spolu s Robertem Šenkýřem ve speciálu BMW na Silverstonu znovu vybojovala body v seriálu GT Open.

24letá rodačka z Flevolandu se zařadila mezi vyvolené rychlé ženy, které startovaly v premiérovém ročníku W série. Byla to už její sedmá "štace", ale ze všeho nejúspěšnější. Mezi dvacítkou pilotek si až do posledního závodu držela naději na vítězství. Nakonec v souboji o titul prohrála o deset bodů jen s Britkou Jamie Chadwickovou.

Působení v seriálu pestrobarevných monopostů vidí Visserová hlavně jako předstupeň k dalšímu postupu na žebříčku vedoucím do vysněné formule 1. "Jela jsem už v řadě šampionátů a tam jsem už pár holek potkala. Myslím si, že čím víc závodíte, tím víc se zlepšujete. W sérii jsem viděla hlavně jako další šanci závodit a zlepšovat se," uvedla Nizozemka krátce po skončení šampionátu "jen pro dámy" na stránkách New York Times.

"Hodně lidí na nás koukalo skrz prsty. Chápu jejich pohled, ale já osobně jsem si jistá, že dokážeme ještě s chlapy úplně vyrovnaně," dodala Visserová. Ona sama je toho důkazem. V roce 2017 se jako první žena stala tovární pilotkou značky BMW.

A právě z této pozice se o víkendu už podruhé připojila k brněnskému týmu Šenkýř Motorsport. Po boku slovenského pilota Richarda Gondy usedla do BMW M6 GT3 a znovu z toho byly body. Na rozdíl od červencového Red Bull Ringu se sice smíšená dvojice nepodívala na stupně vítězů, ale znovu to byly v obou jízdách body. Po osmém místě v sobotu přišla druhý den dokonce příčka čtvrtá.

"Udělali jsme dnes několik změn na našem autě a bylo to mnohem lepší. Startovala jsem z osmého místa a dokázala jsem držet tempo. I když to bylo lepší než včera, ještě to nebylo dokonalé. Nakonec z toho byla konečná čtvrtá pozice, z čehož jsme všichni rádi," uvedla po nedělním závodě Visserová jejíž pozici na trati ke konečnému čtvrtému místu vylepšil střídající Gonda.

Spokojen s účastí v pátém dílu seriálu GT Open byl i majitel týmu Robert Šenkýř. "Pro nás to byl dobrý víkend. Dosáhli jsme na maximum, co bylo možné. Na konci druhého závodu jsme dokonce jezdili nejrychlejší kola ze všech aut, úprava nastavení před nedělním závodem přinesla úspěch. Naši první účast na anglické půdě jsme si užili a odjíždíme spokojeni," uvedl bývalý mistr Evropy v závodech do vrchu .