"Barum rallye je částí mého srdce." Suverén Kopecký vyhrál ve Zlíně podvanácté

Radek Vičík Radek Vičík
před 22 minutami
Jan Kopecký vyhrál Barum rallye a zlínskou soutěž, která je součástí mistrovství Evropy, ovládl už podvanácté.
Jan Kopecký, Škoda Fabia RS Rally2 na trati Barum rallye 2025
Jan Kopecký, Škoda Fabia RS Rally2 na trati Barum rallye 2025 | Foto: @World / Red Bull Content Pool

"Barum rallye je částí mého srdce," řekl spokojený Kopecký oficiální televizi Rally.tv.

Pilot Škody Fabia RS Rally2 porazil v těsném souboji dva zahraniční vyzyvatele.

Druhý skončil Ir Jon Armstrong s Fordem, který na Kopeckého ztratil 10,7 vteřiny.

Bronzový Ital Andrea Mabellini za volantem Škody za vítězem zaostal o 13,8 sekundy.

Zlínským triumfem se Kopecký posunul do čela českého šampionátu. V jeho hodnocení byl na "Barumce" druhý Rakušan Simon Wagner a třetí Erik Cais (oba Hyundai). Dosavadní lídr seriálu Filip Mareš v Toyotě skončil čtvrtý.

Náročná soutěž si během 13 rychlostních zkoušek vybrala svoji daň v podobě řady havárií.

Maďar Miklós Scomos už v pátek v druhém testu "kácel stromy", což nevydržela jeho  škodovka.

Jen o dva rychlostní testy později skončily šance domácí naděje Filipa Kohna. Další z řady obětí silnic v okolí Zlína se stal Brit Philip Allen v šesté RZ.

 
