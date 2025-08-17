"Barum rallye je částí mého srdce." Suverén Kopecký vyhrál ve Zlíně podvanácté

"Barum rallye je částí mého srdce," řekl spokojený Kopecký oficiální televizi Rally.tv.
Pilot Škody Fabia RS Rally2 porazil v těsném souboji dva zahraniční vyzyvatele.
Druhý skončil Ir Jon Armstrong s Fordem, který na Kopeckého ztratil 10,7 vteřiny.
Bronzový Ital Andrea Mabellini za volantem Škody za vítězem zaostal o 13,8 sekundy.
Zlínským triumfem se Kopecký posunul do čela českého šampionátu. V jeho hodnocení byl na "Barumce" druhý Rakušan Simon Wagner a třetí Erik Cais (oba Hyundai). Dosavadní lídr seriálu Filip Mareš v Toyotě skončil čtvrtý.
Náročná soutěž si během 13 rychlostních zkoušek vybrala svoji daň v podobě řady havárií.
Maďar Miklós Scomos už v pátek v druhém testu "kácel stromy", což nevydržela jeho škodovka.
Jen o dva rychlostní testy později skončily šance domácí naděje Filipa Kohna. Další z řady obětí silnic v okolí Zlína se stal Brit Philip Allen v šesté RZ.