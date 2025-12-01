Jak hloupý musí člověk být, brání se Mercedes kritice "až příliš okatého" manévru

Norris dojel po chybě Antonelliho čtvrtý a získal o dva body víc, díky nimž vede před závěrečným závodem v Abú Zabí před Maxem Verstappenem z Red Bullu o dvanáct a nikoli o deset bodů.
"Je to totální a absolutní nesmysl. Už jen, že to slyším, je hrozné," citoval web Motorsport.com šéfa Mercedesu Tota Wolffa.
"Bojujeme o druhé místo v Poháru konstruktérů a Kimi (Antonelli) bojoval potenciálně o třetí místo v závodě. Jak hloupý musí člověk být, aby vůbec řekl něco takového," divil se Wolff.
Devatenáctiletý Antonelli držel v závěru závodu v Kataru čtvrtou příčku před Norrisem.
Přestože se na něj lídr šampionátu několikrát dotáhl, k manévru se dlouho nedostal.
Až v předposledním kole Antonelli chyboval, vyjel lehce mimo trať a Norris toho využil. Díky tomu získal v závodě o dva body víc.
Nad chybou Antonelliho se po závodě pozastavil ve vysílačce Verstappenův inženýr Gianpiero Lambiase.
Nizozemec získal po triumfu v Kataru 25 bodů, snížil ale Norrisův náskok o 13, nikoliv o 15 bodů. Verstappen má na nyní kontě 396 bodů, Norris 408.
Nespokojený se závěrem závodu byl i konzultant Red Bullu Helmut Marko. "Pustil ho před sebe. Bylo to až příliš okaté," uvedl pro Sky DE.
Wolff se ale Antonelliho zastal. Po závodě se setkal se také s Lambiasem. "Řekl jsem mu, že prostě vyjel," opakoval Wolff.
"V předchozí zatáčce měl drobný moment a do té levotočivé měl nižší nájezdovou rychlost. Přidal plyn a v tu chvíli, což se může stát, ztratil pozici. Vyjasnili jsme si to. Řekl, že tu situaci neviděl," tvrdil šéf Mercedesu.
Věřil, že je nesrovnalost objasněna. "Proč bychom tohle dělali? Proč bychom vůbec uvažovali o tom, že budeme zasahovat do šampionátu jezdců?" ptal se Wolff.
"V takovém případě byste se měli zamyslet nad tím, zda náhodou nevidíte přeludy," apeloval.
Závěrečná Velká cena Abú Zabí, která rozhodne dramatický souboj o titul mistra světa, je na programu v závěru tohoto týdne.