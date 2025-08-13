Moto

Cadillac hledá superstar. Značka: závodí ve Spojených státech a uspěje ve formuli 1

včera
Cadillac příští rok vstoupí do formule 1 a hledá jezdce. Pětice pilotů z amerických sérií má reálnou šanci dostat se na startovní rošt Grand Prix.
Álex Palou slaví čtvrtý titul šampiona IndyCar
Kyle Kirkwood
Connor Zilisch
Scott McLaughlin
Cadillac se připravuje na blížící se debut ve formuli 1 a jednou z největších otázek zůstává: kdo usedne za volant?

Tým se netají tím, že by rád vsadil na domácí - nebo alespoň v Americe působící - piloty.

Velká šance se otevírá pětici jmen, která se prosazují v zámořských sériích a mohla by přinést do F1 novou krev i zájem fanoušků na druhé straně Atlantiku.

Jak Crawford

Teprve dvacetiletý Američan si ve třetí sezoně formule 2 konečně zvyká na brutální konkurenci. Tři vítězství a čtvrté místo v průběžném pořadí dokazují, že dospívá v hotového závodníka. Už teď je propojen s projekty týmu Andretti a pro Cadillac by mohl být logickou volbou.

"F2 je tvrdá škola, ale myslím, že jsem se naučil závodit chytřeji," prohlásil nedávno.

Pokud zakončí sezonu v první trojce, jeho šance na skok do F1 prudce vzrostou.

Kyle Kirkwood

Floridský rodák letos patří k absolutní špičce IndyCar. Zatímco jeho týmový kolega Colton Herta byl v minulých letech horkým kandidátem na přestup do F1, dnes se nejvíc mluví právě o Kirkwoodovi.

Letos už má na kontě tři vítězství a jako jediný dokáže občas porážet rozjetého Álexe Paloua.

"Kyle je extrémně rychlý a hlavně vyrovnaný," chválí ho bývalí piloti. Jeho juniorská kariéra byla téměř bezchybná - všechny tituly bral dominantním způsobem. Klidná povaha, pevné nervy a schopnost zvládat tlak by mu v F1 mohly otevřít dveře.

Scott McLaughlin

Třikrát vyhrál australské závody cestovních vozů Supercars, triumfoval v legendárním Bathurstu a v IndyCar má na kontě vítězství i pole position v Indy 500.

Ačkoliv pochází z Nového Zélandu, dnes je držitelem amerického občanství. Přechod z cestovních vozů do IndyCar zvládl bleskově - od prvního testu v monopostu k vítězství mu stačilo něco málo přes rok.

"Když se Scott rozhodne, dokáže se přizpůsobit čemukoliv," tvrdí jeho inženýři. Stejnou schopnost by mohl prokázat i ve formuli 1.

Álex Palou

Není Američan, ale IndyCar je jeho domovem. Španěl Palou má tři tituly z posledních čtyř let a letos jede svou životní sezonu. Vyhrál Indy 500, přidal triumf na krátkém oválu v Iowě a v šampionátu prakticky nemá konkurenci.

"Všechno, co dělá, vypadá jednoduše - a přitom jede na absolutní hraně," říkají jeho soupeři. Palou už testoval vůz F1 a týmy o něj vedly ostrý boj.

Jeho cesta ale nebyla bez kontroverzí. V roce 2022 podepsal kontrakt s McLarenem, přestože měl platnou smlouvu s týmem Chip Ganassi Racing. Následovala právní bitva, jejíž první kolo Palou prohrál - musel zůstat v Ganassiho týmu i pro následující sezonu.

Spor se táhl i poté, co se McLaren domáhal odškodnění, a nakonec skončil mimosoudní dohodou. Přesto se tím Palouovi uvolnily ruce a mohl se plně soustředit na další úspěchy v IndyCar.

Palou je dnes jezdec bez slabiny. Pokud by hledal novou výzvu, Cadillac by mohl být lákavou volbou.

Connor Zilisch

Ještě před pár lety o něm slyšel jen úzký okruh lidí ze světa amerických okruhů. Dnes devatenáctiletý Zilisch vyhrává v nižší sérii NASCAR Xfinity, a to i na oválech, kde předtím nikdy nezávodil.

Původně zářil v okruhových závodech a dokázal vítězit v seriálu Trans-Am i se sportovními prototypy. "Je neuvěřitelně adaptabilní," říkají o něm pozorovatelé.

Přechod do otevřených formulí by znamenal návrat ke kořenům - a s jeho talentem by mu možná stačily dva roky ve formuli 2, aby byl připraven na F1.

Americké naděje

Cadillac má tedy na výběr z pestré směsi zkušeností a talentu - od mladých dravců přes adaptabilní univerzály až po osvědčené šampiony.

Ať už padne volba na kohokoliv, jisté je jedno: vstup amerického výrobce do formule 1 nebude jen marketingovým gestem, ale i příležitostí ukázat, že zámořští jezdci mohou hrát první housle i na nejvyšší motoristické scéně.

 
