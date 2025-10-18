Moto

"Amatéři vpředu." Pohroma pro McLaren, o oba vozy přišel hned v první zatáčce

před 2 hodinami
Úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu ovládl sprint ve Velké ceně USA vozů formule 1.
McLaren Landa Norrise havaruje hned v první zatáčce sprintu GP USA. Stejně dopadl i jeho týmový kolega
McLaren Landa Norrise havaruje hned v první zatáčce sprintu GP USA. Stejně dopadl i jeho týmový kolega

Nizozemský jezdec vyhrál zkrácený závod v texaském Austinu před Georgem Russellem z Mercedesu, třetí byl Carlos Sainz z Williamsu.

Vedoucí piloti Oscar Piastri a Lando Norris z McLarenu sprint po nehodě v prvním kole nedokončili. 

Osmadvacetiletý Verstappen obhájil ve sprintu v USA loňský triumf a snížil díky tomu ztrátu na vedoucího Piastriho na 55 bodů. Od druhého Norrise ho dělí 33 bodů.

Důležitý moment přišel hned v první zatáčce, kdy nejprve čtvrtý Nico Hülkenberg narazil v tísni do Piastriho a ten trefil Norrise.

Oba jezdci týmu McLaren skončili mimo trať a odstoupili. Nepokračoval ani Fernando Alonso z Aston Martinu.

Na trať vyjel safety car, komisaři za incident nikoho nepotrestali.

"Bylo to strašné. Ani jeden z našich jezdců za to nemůže. Šlo o amatérské řízení některých jezdců vpředu, vyřadili dva kluky," stěžoval si šéf McLarenu Zak Brown.

"Chci si to znovu přehrát, ale je jasné, že Nico Hülkenberg najel do Oscara a tam, kde byl, neměl co dělat," čertil se.

Po kolizi závodníků z čela pole se posunul na druhé místo Russell, na třetí příčku poskočil Sainz. Russell zaútočil krátce po restartu i na vedoucího Verstappena a oba vyjeli mimo trať, obhájce titulu ale vedení ubránil.

V 16. kole vyjel safety car podruhé po nehodě Lance Strolla a Estebana Ocona. Závod již poté nebyl restartován. Verstappen si tak dojel pro triumf.

"Start byl dobrý. Kvůli safety caru jsme přišli o pár kol, takže se hledalo tempo. Budeme muset ještě vymyslet lepší nastavení," řekl Verstappen.

"Uvidíme, jak na tom mcLareny budou zítra, protože jsme z nich nic neviděli. Věřím, že na to zítra navážu," dodal vítěz.

Dnešní program pokračuje od 23:00 SELČ kvalifikací na nedělní hlavní závod.

Velká cena USA, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu:

Sprint: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 37:58,229, 2. Russell (Brit/Mercedes) -0,395, 3. Sainz (Šp./Williams) -0,791, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -1,224, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -1,825, 6. Albon (Thaj./Williams) -2,576.

Průběžné pořadí MS: 1. Piastri (Austr./McLaren) 336, 2. Norris (Brit./McLaren) 314, 3. Verstappen 281, 4. Russell 244, 5. Leclerc 177, 6. Hamilton 130.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 650, 2. Mercedes 333, 3. Ferrari 307, 4. Red Bull 300, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls 72.

 
