Alonso uspěl v první kvalifikaci v Indy, Bourdais vážně havaroval

před 1 hodinou

Bourdais utrpěl zlomeniny pánve a pravé kyčle a bezprostředně po převozu do nemocnice se podrobil operaci.

Indianapolis - Fernando Alonso se v kvalifikaci na slavný závod Indianapolis 500 probojoval mezi devítku jezdců, kteří se dnes utkají v takzvaném shootoutu o pole position. V prvním kvalifikačním dnu obsadil dvojnásobný mistr světa formule 1 a současný jezdec McLarenu sedmé místo, nejrychlejší ve čtyřech měřených kolech byl Američan Ed Carpenter. Vlastní závod se pojede 28. května.

"Ještě to nebylo úplně v pořádku, co se týká nastavení i mojí jízdy, protože se pořád učím tenhle formát. Zítra se pokusíme to ještě vylepšit a být rychlejší," řekl Alonso, který za vítězem zaostal o 294 tisícin.

Jezdci se po dešti pustili do kvalifikačních jízd s pětihodinovým zpožděním a souboj s časem pak nedopadl dobře pro bývalého pilota formule 1 Sébastiena Bourdaise. Osmatřicetiletý Francouz, vítěz prvního závodu letošního seriálu IndyCar v St. Petersburgu a nejrychlejší muž pátečního tréninku, vážně havaroval v polovině měřeného úseku.

Po nárazu do zdi v plné rychlosti ve výjezdu ze zatáčky se jeho vůz převrátil a objevily se i plameny. Bourdais utrpěl zlomeniny pánve a pravé kyčle a bezprostředně po převozu do nemocnice se podrobil operaci.