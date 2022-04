Lackovi začíná sezona netradičně dvanáctihodinovkou, vyvrcholí bojem o evropský titul

Pilot Buggyry Adam Lacko zažívá náročný týden. Po testech tahače na mosteckém okruhu ho čeká dvanáctihodinový vytrvalostní závod na slavné trati ve Spa-Francorchamps.

Evropský šampion v závodech tahačů na okruzích si tak dlouhý závod zajede po dvanácti letech. Zatímco v roce 2010 to bylo s vozem Saleen v seriálu European Le Mans Series a opět ve Spa-Fracorchamps, o víkendu jej čeká premiéra ve vytrvalostní 24h Series.

Za volantem vozu Mercedes-Benz GT4 se bude střídat se 17letými dvojčaty Aliyyah a Yasmeen Kolocovými. "Po dlouhé době se zase svezu v gétéčku. Těším se na to. Uvidíme, co tam vytvoříme. Ještě jsem v Mercedesu GT4 neseděl, a už v pátek jsou tréninky a kvalifikace a v sobotu první ze dvou závodů," vysvětlil 37letý pilot.

S počtem jízd se nespletl. Dvanáctihodinovka v seriálu 24h Series je opravdu vypsána na dva dny. Zatímco v sobotu čeká posádky porce v trvání pět a půl hodiny, v neděli to bude pokračování závodu o hodinu delší.

Na takovou "nálož" si rodák z Čeladné už odvykl. S tahačem sice během závodního víkendu absolvuje hned čtyři bodované jízdy, ale v součtu trvají něco mezi 90 až 110 minutami.

Víc toho najezdil při testech v Mostě, jichž se v první polovině tohoto týdne zúčastnila velká část evropské špičky. Není se čemu divit, že závodní týmy zbrojí, vždyť sezona ME tahačů na okruzích začíná už předposlední květnový týden v italském Misanu.

Lacko by velmi rád zopakoval úspěch ze sezony 2018, kdy se stal evropským šampionem.

"Konkurence je vyrovnanější a širší. Přibývají jezdci a začínáme se shlukovat v jedné desetině. V kvalifikaci jsme v jedné desetině třeba tři nebo čtyři jezdci. To je s pětiapůltunovým monstrem solidní a je vidět, že závody mají zpátky vysokou úroveň," uvedl.

Podle zkušeného jezdce to divákům přinese atraktivnější podívanou. "Na trati bude víc soubojů a v závodě nebudou takové proluky. Jako že jede Jochen (Hahn) a za ním deset vteřin nikdo. Pojedeme ve vláčku. Pro diváky je to dobře, pro nás hůř (smích). Bude to hodně vyrovnané a podle mě se bude o titulu rozhodovat až úplně na konci," přemítá.

Stáj Buggyra ZM Racing si pro letošní sezonu připravila některá technická vylepšení, jako je upravený podvozek, vylepšená brzdová soustava a vyšší výkon motoru.

Pracují na sobě i sami piloti. Lacko při tom pomáhá svému 21letému týmovému parťákovi Téo Calvetovi.

"Je vidět, že Téa (Calveta) vedeme správným směrem, zrychluje. Zkoušel moje auto, já zase přednastavil jeho vůz, abych mu pomohl. Posouváme se oba dva a vypadá to, že letos budeme znovu silný tým," věří český jezdec.

K významu testovacích jízd pak dodal: "Debatujeme se šéfem vývoje Robinem Dolejšem, vymýšlíme nové věci a pak je testujeme na trati. Ono to možná vypadá, že se tady jezdíme vozit, ale není tomu tak, Zkoušíme nové věci a snažíme se tahač zrychlit."

Časy dosažené v Mostě ale sám pilot nepovažuje za "směroplatné". "Vypadá to, že budeme přichystáni dobře. Ale na testování jsme vždy rychlí, a pak přijedeme na první závody a začneme se drbat na hlavě. Doufám, že to letos eliminujeme a budeme rychlí i na prvních závodech a dál v sezoně," připomněl Lacko.

O tom, jestli jeho proroctví vyšlo, se přesvědčí už 21. a 22. května, kdy okruh v Misanu hostí první podnik letošní sezony MS tahačů na okruzích.