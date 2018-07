Truckový šampion Lacko si nejvíc užíval závodění v autech, která nemají logiku

před 56 minutami

Adam Lacko během své kariéry vyzkoušel na dvě desítky závodních vozů, ale jeho srdce patří okruhovým tahačům.

Nürburgring (od našeho zpravodaje) - Evropský šampionátu tahačů na okruzích se překuli do druhé třetiny letošní sezony. I když do ní obhájce titulu Adam Lacko vjel ve své Buggyře se zdravotním hendikepem po operaci břicha, rychle se dostal do tempa a nyní se drží na průběžné druhé příčce.

"S výsledkem, s jakým odjíždím z Nürburgringu, jsem naprosto spokojený," řekl krátce po posledním závodě na německé trati. Teď o víkendu ho čeká další díl sezony, nemilovaný Slovakia Ring.

Úvodních tucet jízd na třech tratích potvrdil Lackův předpoklad o velmi vyrovnaném poli soupeřů. "V kvalifikaci se osm až deset jezdců vejde do jediné vteřiny. Každý závod je velmi vyrovnaný. Vzhledem k tomu je naše současná pozice dobrá," glosoval své druhé místo mezi jezdci a čtvrté Buggyry mezi týmy.

Od malé Fiesty k nadupaným "Amerikám"

Ovšem 33letý pilot nemá zkušenosti jen z tahačů. Když mu v paddocku na Nürburgringu redaktor deníku Aktuálně.cz oznámil výsledek svého pátraní, podle něhož rodák z Čeladné usedl (nepočítaje motokáry) už do nejméně 11 různých závodních speciálů, pilot se zamyslel a prohlásil: "To je určitě málo, podle mě jich bylo ke dvacítce."

A začal výčet. Na počátku byly pohárové vozy Ford Fiesta a Puma i Škoda Octavia. Pak přišly první tahače značky Tatra, německý MAN a roku 2005 první starty v Buggyře. To se ale věnoval hlavně cestovním vozům, vyzkoušel si volant Alfy Romeo a BMW a později testoval i Chevrolet. Okusil i silné pohárové speciály Porsche Carrera a Lamborghini.

Roku 2008 stihl během jediné sezony dokonce čtyři různé seriály. Během své kariéry Lacko vyzkoušel i americké monstrum Saleen S7 - tedy vůz, který závodil i v Le Mans. To měnil za o něco méně výkonnou Corvettu GT3 a Mosler specifikace G2. V domácím okruhovém šampionátu seděl i ve speciálu DTM značky Mercedes-Benz, v německém ADAC GT Masters zase okusil volant Fordu GT.

Jeho srdce ale patří tahačům, na které se definitivně specializoval. Přes Renault týmu MKR Racing se roku 2014 vrátil do Buggyry, v jejíchž barvách úspěšně bojuje dodnes.

"Zkusil jsem si i Passat z bývalého italského seriálu V8. To byla taková silueta s volnou možností úprav, takže auto jelo až 302 km/h. A určitě jsem se v něčem svezl i v Americe,ale to už si přesně nevybavuju," doplnil výčet úspěšný a jak vidno univerzální pilot.

Nejhůř se rozjíždí ve formuli

V jakém voze zažil největší adrenalin? "Závodnicky byla určitě největší legrace v Saleenu GT1 a Mercedesch z DTM. To jsou auta, která se řídí trochu proti logice. Jsou postavená hodně na aerodynamice, takže ve chvíli, kdybyste už normálně brzdil, tak musíte ještě přidat. Pak fungují dokonale," vysvětlil.

Zkušenost má i s formulí, byť jen dvousedadlovou. "Pan Charouz mě v ní nechal jednou svézt v Brně. Ale řekl mi, že mám jen tři pokusy ji nastartovat, pak musím ven. Dvakrát mi okamžitě zhasla. Pak mi Honza Charouz poradil, ať vytočím motor na plné otáčky a pustím spojku. To jsem udělal, auto zařvalo a v boxech po mně zůstala čára od protočených pneumatik," řekl pobaveně Lacko.

Když se vrátil do depa, čekal tam už na něj majitel vozu Antonín Charouz a hrozil pěstí. "No nebyl moc nadšený. Řekl jsem: Měl jsem poslední pokus, tak jsem to musel rozjet!" dodal současný pilot Buggyry.

Tahače a "plechovky" pospolu

Lacka a jeho soupeře teď o víkendu čekají další čtyři jízdy, tentokrát na jihu Slovenska. Po loňském debutu je to druhý start tahačů na Slovakia Ringu. Na rozdíl od roku 2017 ale Buggyra na této trati netestovala. "Loni to byla nová trať, tak jsme si ji potřebovali vyzkoušet. Letos to není potřeba, data už máme. Udělali jsme na autě další vylepšení, tak uvidíme, jak se osvědčí," vysvětlil český závodník.

Vedle tahačů se na Slovakia Ringu budou prohánět také piloti atraktivního seriálu WTCR, který nahradil MS cestovních vozů (WTCC). Vozy levnější specifikace TCR jsou stále populárnější a jak ukázal minulý závod v Portugalsku, nabízejí velká dramata. Na startu bude navíc na divokou kartu také český pilot Petr Fulín. Zpravodajství přímo z místa nabídne redaktor Aktuálně.cz.