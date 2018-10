Lacko pokořil bolest a kromě Hahna i všechny soupeře. Je to jako titul, říká

před 27 minutami

Letošní sezona Adama Lacka probíhala ve znamení souboje se zdravotními problémy. Přesto jezdec Buggyry dokázal vybojovat evropské stříbro.

Jarama (od našeho zpravodaje) - Stejně jako před rokem se Adam Lacko po rozhodujícím závodě sezony v Jaramě vyklonil z kabiny své Buggyry a prsty ukázal konečnou pozici v evropském šampionátu tahačů na okruzích. I když obhájce titulu skončil druhý, byl to pro 34letého pilota výsledek srovnatelný s tím loňským.

Lacko totiž pouhé tři týdny před prvním závodem opustil nemocnici po dvojité operaci břicha a během sezony se jen postupně dával dohromady. Přesto našel jednoho jediného přemožitele, dnes už pětinásobného evropského šampiona Jochena Hahna. "Druhé místo celkově je vzhledem k tomu, co se dělo před začátkem sezony, super. Pro mě to je, jako když jsem získal titul," řekl úspěšný pilot v rozhovoru pro české novináře v dějišti posledního závodního víkendu sezony.

"V prvních dvou podnicích jsem byl někde pátý šestý. Chtěl jsem ale bojovat a sezonu nezahodit. Postupně jsem se začal propadat do hořejších pater," prohodil s úsměvem. "Až jsem se dostal na druhé místo a to se podařilo udržet až do konce."

Opravdu to nebyl zrovna jednoduchý rok. Měsíc před prvním závodem v Misanu Lacko prodělal dvojitou operaci břicha. "Lékaři mi říkali, že si mám dát půl roku klid. No a já jsem ho celý prozávodil," smál se.

Adrenalin vítězil nad bolestí

Ovšem hlavně v první polovině sezony mu do smíchu nebylo. "V autě tu bolest moc necítíte, tam pracuje adrenalin a nemyslíte na ni. Ale večer po závodech to bývá krušné. Doteďka to není úplně zahojené. Ještě před 14 dny jsem byl v nemocnici na pohotovosti," vysvětlil jezdec, který až do poslední jízdy oblékal pod nehořlavý overal kvůli zpevnění břišní pás.

I s tímto hendikepem dokázal pravidelně bodovat a vybojovat celkové stříbro. Spolu s britským nováčkem Oly Janesem se pak postaral Buggyře o třetí příčku mezi týmy.

Nad síly loňského mistra byl jen německý veterán Jochen Hahn. "Už v Misanu nám Jochen říkal, že dostal takové auto, kterým nás bude porážet o vteřinu na kolo. A bylo to tak až do posledního závodu. Hahn byl prostě letos někde jinde," přiznal pilot, který se s Němcem od roku 2016 střídá na postu mistra Evropy.

"Zkoušeli jsme to na něj ze všech stran. Jen párkrát jsme ho dokázali porazit a vyhráli jsme v Mostě na domácí půdě, kde pršelo. Letos nám moc nepřálo počasí. Zapršelo jeden jediný den, naštěstí před našimi fanoušky," posteskl si známý milovník jízdy na mokré vozovce.

Lékem na suveréna má být nové auto

A jak se Buggyra chystá vyzrát na 44letého Němce a jeho pekelně rychlé Iveco? "Připravujeme nové auto. Hlavní bude, aby mělo měkčí podvozek, protože nám letos skoro na všech tratích klouzal. Měli jsme to měkké, jak to jen šlo, ale hlavně klouzavé tratě nám moc nesvědčily. Také motor potřebuje zvýšit výkon a lepší průběh krouticího momentu. Davidu Vršeckému jsem řekl své poznatky a teď se těším, až kluci v Roudnici nový závoďák udělají," vysvětlil od letoška už trojnásobný vicemistr sezony.

Teď ho čeká sedmiměsíční závodní pauza, protože příští ročník začne až poslední květnový víkend v italském Misanu. "Vždycky se přes zimu moc těším, až budu moci znovu závodit. I když letos tu pauzu uvítám, aspoň se dám konečně do kupy," připomenul zdravotní problémy. Prim ovšem bude hrát rodina, do které na jaře přibyl druhý potomek - dcerka.

Byť se nebude závodit, Lacko se svým týmem neztratí kontakt. "Bydlím v Praze, takže se občas pojedu do Roudnice na kluky podívat," přiznal pilot, že se bude chtít technikům a mechanikům dívat pod ruku při stavbě nového závodního auta.