"Katoda Holomóc" Lacka nevykolejila. Problémy k novému speciálu prostě patří, říká

před 1 hodinou

Adam Lacko se během závodního víkendu na Hungaroringu cítil asi dost podobně jako Luděk Sobota v populární komedii Jáchyme, hoď ho do stroje! Pilota Buggyry sice netrápila "chybná elektronka E13 z podniku Katoda Holomóc", ale stávkující elektronika nového speciálu VK50 mu v Maďarsku dovolila získat pouhých devět bodů.

Mogyoród (od našeho zpravodaje) - Nejprve to byly komplikace s omezovačem rychlosti, které dokonce znamenaly vyloučení z druhého sobotního závodu. Když už se zdálo, že nepovedený víkend může mít vítěznou tečku, zklamala elektronika ovládající výkon motoru. 34letý jezdec místo boje o vedení jen zvolna dokroužil do boxů.

"Vypálilo se nějaké relé nebo co to je. Je to velké jen dva krát dva milimetry," prohodil udiveným tónem Lacko v rozhovoru pro Aktuálně.cz, Deník a Truck Magazín.

"Hm, hm, šesté místo. A kolik ztrácím na Jochena? A kolik na druhé místo?" ptal se Lacko, když od českých novinářů v boxech na Hungaroringu zjišťoval aktuální stav evropském šampionátu tahačů na okruzích a svoji ztrátu na obhájce titulu Jochena Hahna. Ta nyní činí 41 bodů.

Zatímco první víkend seriálu v Misanu proběhla premiéra zbrusu nové Buggyry VK50 až nečekaně hladce a Lacko odjížděl jako lídr, v Maďarsku se naplno projevily "porodní bolesti" kompletně předěláno závodního speciálu i jeho agregátu.

"To se dalo čekat. To je prostě motorsport. Ale musím všechno hodit za hlavu a netrápit se tím. Neudělal jsem chybu já. Ani kluci, že by třeba špatně upevnili kolo. Nemůžu jít za nima a vynadat jim. Za takové problémy nikdo nemůže," filozofoval rodák z Čeladné.

Ovšem radost z vývoje události na trati známé z kalendáře F1 pochopitelně neměl. "Nejsou to příjemné pocity. Ale co, musíte se kousnout do volantu a brát věci tak, jak přijdou," prohodil pilot, který se ještě ani nestihl vysvléct ze závodní kombinézy.

Na nějakou sebelítost by navíc ani nebyl čas, ve středu má totiž Buggyra další testy na okruhu v Mostě. "Uvidíme, co kluci z vývoje stihnout přivézt nového. Není to jen tak. Všechno se dělá na míru, není to žádná sériovka," vysvětlil mistr Evropy z roku 2017.

Po testech si Lacko od volantu na dlouho neodpočine, mistrovství Evropy totiž pokračuje už první červencový víkend na Slovakia Ringu. "Na Slovensku to klouže ještě víc než tady. Na další závody se těším a budu tam bojovat ze všech sil," dodal český jezdec.