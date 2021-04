Lacko chce letos místo pochvaly od Todta závodit o skutečný evropský titul

Český závodník Adam Lacko se už nemůže dočkat, až v tahači Buggyra bude znovu bojovat o body v evropském šampionátu. Zatím se svezl alespoň při testech v Mostě. "Je to dobré. Hned na poprvé jsem zajel rychlé kolo," řekl v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně.cz během předsezonních testů.

Rodák z Čeladné patří mezi ty šťastlivce, kteří jen málokdy ztrácejí dobrou náladu. Nepřišel o ni ani během dlouhé závodní pauzy. O to víc si s tahačem označeným DV50 užíval minulý týden testy na mosteckém autodromu.

"To víte, že mě už svrběly ruce. Každý rok říkám, že zima je dlouhá. Letos to bylo celých osm měsíců. Už od Vánoc jsem se těšil za volant. Konečně jsem si za něj sedl do auta a mohl se zase rozpomenout, jaké to je," prohlásil závodník v teplém zázemí Buggyry, byť venku fučel nepříjemný studený vítr.

S tím rozpomínáním se to ale nebylo tak žhavé. "Je to dobré, nezapomněl jsem to. Hned na poprvé jsem zajel rychlé kolo, takže jsem byl spokojený. Vždycky má člověk radost z toho, že nepotřebuje deset kol, aby se rozjezdil," smál se Lacko.

Začátek nové sezony evropského šampionátu tahačů na okruzích zůstává nejistý. Po přeložení úvodního dílu sezony v Misanu na podzim je na řadě až v polovině června maďarský Hungaroring. "Nechápu, proč se v Itálii nejede. Vždyť se tam nedávno jela formule 1 a také třeba pohárová Lamba. A nám to zrušili už měsíc předem, když se neví, co koncem května bude," přemítal 36letý závodník.

Základ kalendáře by ale měl být jistý. Na rozdíl od loňského ročníku, kdy se odjely jen dva závodní víkendy, a šampion tak nemohl být korunován, letos konání závodů potvrdili zástupci čtyř okruhů. A to případně i bez diváků. Vedle Hungaroringu je to německý Nürburgring, severočeský Most a Jarama nedalo Madridu.

"Je škoda, že loni nebylo žádné vyhlášení. Jen nám v lednu přišel dopis od Jeana Todta, že nám gratuluje, ale že z toho žádný titul nebude a ať máme dobrý pocit, že jsme byli první, druhý nebo třetí," zavzpomínal člen týmu Buggyra Zero Mileage Racing.

Přes všechny peripetie v roudnických dílnách pokračuje práce na vývoji okruhového tahače. "Sází se na to, co bylo loni. Samozřejmě něco vyvíjíme a zkoušíme, ale na autě to zatím není. Uvidíme, jestli novinky nasadíme během sezony," prohlásil závodník, jenže se nyní i s rodinou přestěhoval na Pyrenejský poloostrov.

Vedle tahače by se mohl truckový šampion z roku 2017 podobně jako loni svézt v Mercedesu kategorie GT3, o nějž Buggyra loni doplnila svoji garáž. "Martin (Koloc) říkal, že bych mohl letos odjet něco s gétéčkem. Takže bych zase zavzpomínal," prohlásil Lacko.

Se sportovními vozy má český pilot bohaté zkušenosti. Kromě jiného závodil v seriálech FIA GT, ADAC GT Masters či European Le Mans Series. "Je to zase něco jiného než tahač. Gétéčka se podle mého za těch více než deset let výrazně zjednodušila. Má to všechny možné systémy, protiskluzové nebo ABS. V době, kdy jsem jezdil s GT1 nebo GT3, to auta neměla. Jízda je dnes příjemnější, ale rychlejší. O něco," prohodil se šibalským úsměvem zkušený jezdec.

"Musel jsem si zvykat na jiný závodní styl i brzdná místa. Ty časy, kdy jsem skákal z auta do kamionu a z kamionu do auta, jsou už dávno pryč. Člověk může zkusit změnit styl hned a rychle, nemusí to dopadnout dobře. Je lepší to udělat postupně s jistotou. Krok za krokem se dostat na svoji hranici," dodal Lacko.