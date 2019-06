Alonso a spol., v Le Mans pojedou dvě desítky bývalých jezdců formule 1

před 23 minutami

Také letos bude čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans přehlídkou bývalých pilotů formule 1. Na startu jich bude 22, tedy o dva víc, než se jich vydává na start každé Grand Prix.

Dva tituly mistra světa, 36 vyhraných závodů a celkem 1256 absolvovaných Grand Prix. To je souhrnná vizitka všech účastníků letošního Le Mans z řad bývalých jezdců formule 1.

Společnost je to pestrá. Od Fernanda Alonsa, který odjel 311 Velkých cen, až po zkušené harcovníky vytrvalostních závodů Andrého Lotterera a Stéphana Sarrazina s jediným startem. Vedle španělského dvojnásobného mistra světa stáli z letošního startovního roštu na Circuit de la Sarthe na nejvyšším stupínku podniku formule 1 ještě Ital Giancarlo Fisichella a Pastor Maldonado z Venezuely.

Dvaadvacet ze 186

Tak velký počet bývalých jezdců kolotoče Grand Prix je možný díky jednoduché matematice. Ke startu je přizváno 62 posádek a každá z nich má tři piloty. To máme rázem 186 závodníků. A to by v tom byl čert, aby se mezi nimi expiloti F1 neobjevili. Pro zajímavost, letos tvoří necelých dvanáct procent.

Možná to přijde málo, jenže časy se mění. Doby, kdy bylo Le Mans "odkladištěm" bývalých hvězd formule 1, jsou ty tam. Dorůstá generace, která ve formulích vůbec neseděla a celou kariéru systematicky mířila do vytrvalostních závodů.

Alonso si bude ve čtyřiadvacetihodinovce za volantem Toyoty chtít zlepšit náladu po blamáži v Indianapolisu. Tam se v květnu na cestě za motoristickou Trojkorunou vůbec nekvalifikoval do závodu. Triumf Indy 500 mu tak po dvou výhrách v GP Monaka F1 a loňském triumfu v Le Mans stále zůstává jako poslední meta.

"Le Mans je nejnáročnějším podnikem závodního kalendáře. Loňské vítězství pro mne hodně znamenalo; první místo hned na první pokus bylo pro mne splněným snem. Letos naštěstí poprvé nejsme pod tlakem nutnosti zvítězit, a tak doufám, že si závod více užijeme, ale určitě do toho půjdeme naplno a rozhodně to bude hodně náročné," uvedl Alonso.

Tři expiloty F1 má jen jedna Toyota

Ten je členem jediné posádky složené jen z jezdců se zkušeností v F1. Jeho partnery - a zároveň obhájci prvenství - jsou Japonec Kazuki Nakadžima a Sébastien Buemi ze Švýcarska.

V elitní třídě LMP1 budou mít dalších sedm soupeřů, kteří už závodili ve formuli 1. Tato kategorie je na expiloty Grand Prix nejbohatší. Dalších šest jich jede ve slabší prototypové třídě LMP2. Obě kategorie "gétéček", tedy GTE Pro a GTE Am, mají shodně po třech závodnících z F1.

Po dvou jezdcích formule 1 má ve svých obou posádkách ruský tým SMP Racing startující v kategorii LMP1. V jednom voze se sejdou Vitalij Petrov a Stoffel Vandoorne, v druhém pak Sergej Sirotkin se Sarrazinem. Dva "ex" jsou i v konkurenčním speciálu stáje Rebellion Racing, konkrétně Lotterer a Bruno Senna.

V LMP2 se sešli v jedné posádce jen Maldonado s Anthony Davidsonem, kteří pojedou za americký DragonSpeed.

Letošní ročník čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans bude znát svého vítěze v neděli v 15 hodin. Největším favoritem jsou opět oba vozy Toyoty, které mají jako jediné hybridní pohon.