Motocyklové peklo na ostrově Man znovu zabíjelo. Zahynul britský závodník

Nejtěžší motocyklový závod světa si po dvou letech vybral další oběť na lidském životě. Při tréninku se ve středu na ostrově Man zabil Brit Daniel Ingham.
Třiatřicetiletý Ingham havaroval ve třetí části kvalifikace v části trati Doran's Bend. Pořadatelé jen krátce předtím kvůli několika nebezpečným nehodám zrušili kompletní závod sajdkár.
Po jedné z nehod už dříve skončila v nemocnici populární domácí závodnice Maria Costellová i její spolujezdec Shaun Parker.
Závody na ostrově Man se jezdí od roku 1907 a patří k nejnebezpečnějším akcím v motocyklovém sportu. Jezdí se totiž na běžných silnicích, často rychlostí přes 300 km/h mezi domy.
Při loňském ročníku nikdo nezahynul, celkem si však Tourist Trophy vyžádala 271 obětí.
