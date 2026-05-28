Motocyklové peklo na ostrově Man znovu zabíjelo. Zahynul britský závodník

Radek Vičík,ČTK

Nejtěžší motocyklový závod světa si po dvou letech vybral další oběť na lidském životě. Při tréninku se ve středu na ostrově Man zabil Brit Daniel Ingham.

Tourist Trophy na ostrově Man - ilustrační fotoFoto: Profimedia
Třiatřicetiletý Ingham havaroval ve třetí části kvalifikace v části trati Doran's Bend. Pořadatelé jen krátce předtím kvůli několika nebezpečným nehodám zrušili kompletní závod sajdkár.

Po jedné z nehod už dříve skončila v nemocnici populární domácí závodnice Maria Costellová i její spolujezdec Shaun Parker.

Závody na ostrově Man se jezdí od roku 1907 a patří k nejnebezpečnějším akcím v motocyklovém sportu. Jezdí se totiž na běžných silnicích, často rychlostí přes 300 km/h mezi domy.

Při loňském ročníku nikdo nezahynul, celkem si však Tourist Trophy vyžádala 271 obětí.

Congo Ebola outbreak cases are 'top of the iceberg', coalition says

Smrtící virus: v centru nákazy hoří nemocnice, pacienti utíkají z karantény

Epidemie eboly v Kongu přerůstá možnosti místních zdravotníků. Nemocnice v epicentru nákazy čelí útokům povstalců, pacienti mizí z karantény a WHO varuje před rychlým šířením viru. Přestože odborníci neočekávají pandemii podobnou covidu, pacienti s podezřením na nákazu už se objevili v několika evropských zemích.

Lebanon Israel Iran War

ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán, Teherán v odvetě udeřil na americkou vojenskou základnu

Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Vzdušné útoky hlásil Kuvajt.

Andrej Babiš

Opozice chce ve Sněmovně vytvořit platformu pro nevládní organizace

Sněmovní opozice chce vytvořit trvalou platformu, ze které by mohly nevládní organizace hájit práva lidí, které zastupují, a připomínkovat legislativní návrhy. Po čtvrteční schůzce s desítkou expertů zástupci opozičních stran na tiskové konferenci informovali, že příští týden uspořádají seminář a chtějí založit i zvláštní komisi.

