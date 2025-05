"Moje věc, co budu mít na masce." Vejmelka reaguje na bouřlivou diskuzi fanoušků

Na úvod hokejového mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku propustil brankář Karel Vejmelka střelu, kterou normálně chytá, ale pak Čechy dovedl k výhře. Diskuzi mezi fanoušky nicméně vyvolal už před zápasem, a to svou maskou.

Takový úvod šampionátu si jistě nepředstavoval.

Už ve druhé minutě zápasu proti Švýcarsku inkasoval po zdánlivě bezrizikové soupeřově střele od mantinelu a téměř z nulového úhlu.

"Myslel jsem, že to půjde nad bránu, ale ono to v podstatě zaplavalo a padlo do brány. V první chvíli jsem si ani nemyslel, že je to gól," divil se Vejmelka úspěšnému pokusu beka Christiana Martiho, vysloveně svátečního střelce.

"Ale beru tu branku na sebe, trošku nás srazila," mrzelo gólmana.

Češi pak prohrávali dokonce 0:2, ale hlavně díky skvělé druhé třetině postupně otočili na 3:2. Nakonec ale po opětovném nabrání ztráty mohli být rádi za vyrovnání na 4:4 a prodloužení. V něm po nahrávce Davida Pastrňáka rozhodl kapitán Roman Červenka.

"Začátek nebyl ideální. Snažil jsem se pak klukům pomoct, vrátit jim to zpátky. Jsem rád, že v prodloužení jsem měl nějaký ten dobrý zákrok. Byl to první zápas, divočina, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Ukázali jsme charakter, může nás to posílit," podotkl brankář Utahu ze zámořské NHL.

Nakonec měl vzhledem ke čtyřem inkasovaným gólům z 20 střel jen 80procentní úspěšnost zákroků.

Jeho švýcarský protějšek Leonardo Genoni na tom ale byl téměř stejně.

Osmadvacetiletého Vejmelku, jenž v prvním utkání turnaje dostal přednost před svými reprezentačními kolegy Danem Vladařem a Josefem Kořenářem, veřejnost hodně řešila už před úvodním buly.

Diskuzi zažehla Vejmelkova maska, kterou na jedné straně zdobí symboly Třebíče, brankářova rodného města, na druhé pamětihodnosti Prahy. A také český prezident Petr Pavel.

"Je to náš současný prezident. Myslím, že si zaslouží respekt. Má rád hokej a podporuje nás, takže je to podle mě dobrý odkaz," vysvětloval Vejmelka, proč na reprezentační masce zvěčnil právě tohoto státníka.

Někteří v - nepřekvapivě bouřlivých - internetových diskuzích Vejmelkovu volbu kvitují, jiným vadí.

Pavel před více než dvěma lety vyhrál prezidentské volby poměrně jednoznačně. Ve druhém kole proti Andreji Babišovi získal přes 58 procent hlasů. Momentálně má podle výzkumné agentury STEM 51procentní podporu veřejnosti.

"Každý má samozřejmě jiný politický názor, ale myslím si, že je moje věc, co budu mít na masce," prohlásil Vejmelka.