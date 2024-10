Mocný Vladař vychytal Oilers, jeho Calgary zůstává neporažené

Český gólman Daniel Vladař ve svém druhém startu v novém ročníku NHL pomohl hokejistům Calgary 25 zákroky k výhře na ledě Edmontonu 4:1. Flames i díky němu zůstávají po třech zápasech neporažení. Útočník Tomáš Hertl dal vítězný gól Vegas proti Anaheimu a po výhře 3:1 byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Calgary ve třech zápasech nasázelo 16 branek a zatím spolu s Utahem vládne celé NHL. Nedělní zápas ukázal, že se Flames postupně srovnávají i v obraně. Hvězdami nabitému Edmontonu dovolili jen 26 střel a Vladař za svá záda pustil jedinou.

Hned ve druhé minutě Jeff Skinner dorazil za českého brankáře střelu Mattiase Ekholma. Edmonton Vladaře překonal ještě dvakrát, v obou případech ale Calgary zachránila trenérská výzva.

"U prvního odvolaného gólu jsem věděl, že na hranici brankoviště stál útočník, ale zdálo se mi, že je spíš venku. Při zákroku se mi o něj trochu zadrhla vyrážečka, ale abych byl upřímný, myslel jsem si, že to je regulérní gól. Jsem moc rád, že rozhodčí rozhodli tak, jak rozhodli," uvedl Vladař.

Ve 28. minutě vyrovnal Rasmus Andersson a místo 3:0 pro Oilers to bylo 1:1. Rozhodující chvíle první bitvy o Albertu v sezoně přišly v polovině třetí třetiny. Ve 48. minutě poslal Calgary do vedení Anthony Mantha a o dvě minuty později na jeho trefu navázal Justin Kirkland. V závěru ještě trefil prázdnou branku domácích Connor Zary.

"Musím uznat, že štěstí dnes stálo při nás. Pomohly nám dva odvolané góly a několik šťastných odrazů, které se moc často nevidí. Jsem rád, že jsme stále neporažení, je to ale teprve první týden sezony. Nesmíme proto zpomalovat, naopak musíme chtít být lepší a lepší," řekl Vladař.

Edmonton dál čeká na první výhru v sezoně a se skóre 3:15 je na chvostu NHL. "Říkal jsem to už několikrát, ale je přirozené, že v hokeji jdou výkony týmů i jednotlivců nahoru a dolů. Víme, že to není dobré, ale rozhodně se nevzdáme po třech domácích prohrách. Není to ideální start, ale rozhodně to není nic, s čím bychom si nedokázali poradit," řekl kapitán Oilers Connor McDavid.

Anaheim do duelu v Las Vegas vstupoval povzbuzen výhrou 2:0 z úvodního zápasu ročníku, ale na vítězství nad San Jose nenavázal. V brance Ducks dostal před Lukášem Dostálem přednost James Reimer, kterého už v sedmé minutě překonal Brett Howden.

Ducks v první třetině zásluhou Troye Terryho vyrovnali, závěrečná dvacetiminutovka ale patřila domácím. Vítěznou branku obstaral ve 46. minutě v přesilové hře Hertl, jenž dal z bezprostřední blízkosti první gól v sezoně.

"Za ty roky, co jsem v NHL, jsem takových branek dal už spoustu. Řekl bych, že se před brankou soupeře dokážu orientovat," luvedl Hertl, jenž má po třech zápasech bilanci 1+1. "Jsem rád, že jsem se prosadil v přesilové hře, protože právě speciální týmy rozhodují zápasy. Doufám, že nám to bude klapat dál," dodal český útočník, jenž se na hranici brankoviště dokázal prosadit i přes kapitána Anaheimu Radka Gudase.

Golden Knights potvrdili, že starty ročníků jim vycházejí. Jako čtvrtý tým vyhráli potřetí za sebou úvodní tři zápasy v sezoně. Výrazně k tomu pomohl Jack Eichel, který nasbíral už sedm bodů (1+6) a vládne bodování NHL.

Výsledky NHL

Winnipeg - Minnesota 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 20. Scheifele, 61. Connor - 5. Middleton. Střely na branku: 35:27. Diváci: 12.916. Hvězdy zápasu: 1. Lowry (Winnipeg), 2. Gustavsson (Minnesota), 3. Pionk (Winnipeg).

Dallas - Seattle 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky: 17. Steel, 17. W. Johnston. Střely na branku: 23:25. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. DeSmith, 2. Steel, 3. W. Johnston (všichni Dallas).

Edmonton - Calgary 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky: 2. J. Skinner - 28. Andersson, 48. Mantha, 50. Kirkland, 60. Zary. Střely na branku: 25:29. Daniel Vladař za Calgary odchytal celý zápas, inkasoval jeden gól z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 96,4 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Andersson, 2. Pospíšil, 3. Kirkland (všichni Calgary).

Vegas - Anaheim 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky: 7. Howden, 46. Hertl, 55. Dorofejev - 12. Terry. Střely na branku: 32:23. Diváci: 18.027. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Howden, 3. Kolesar (všichni Vegas).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 3 2 0 1 8:5 4 2. Montreal 3 2 0 1 9:7 4 3. Boston 3 2 0 1 12:11 4 4. Tampa Bay 1 1 0 0 4:1 2 5. Detroit 2 1 0 1 6:6 2 6. Ottawa 2 1 0 1 4:5 2 7. Florida 3 1 0 2 9:12 2 8. Buffalo 4 1 0 3 8:12 2

Metropolitní divize:

1. New Jersey 4 3 0 1 14:9 6 2. NY Rangers 2 1 1 0 11:6 3 3. Columbus 2 1 0 1 8:7 2 4. Philadelphia 2 1 0 1 6:8 2 5. Pittsburgh 3 1 0 2 8:13 2 6. NY Islanders 2 0 1 1 4:8 1 7. Washington 1 0 0 1 3:5 0 8. Carolina 1 0 0 1 1:4 0

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 3 3 0 0 9:3 6 2. Winnipeg 3 3 0 0 10:2 6 3. Utah 3 3 0 0 16:11 6 4. St. Louis 3 2 0 1 11:10 4 5. Minnesota 3 1 2 0 8:9 4 6. Chicago 3 1 1 1 8:9 3 7. Nashville 2 0 0 2 3:7 0 8. Colorado 2 0 0 2 8:14 0

Pacifická divize: