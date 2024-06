Kanoista Fuksa získal na ME stříbro a bronz, ale z výkonů byl rozpačitý

Kanoista Martin Fuksa získal na mistrovství Evropy stříbro na kilometru a bronz na pětistovce, ale se svými výkony nebyl spokojený. Na olympijském kilometru jako úřadující světový šampion v úvodu ztrácel, pak měl však silný závěr a těsně nestačil jen na Rumuna Catalina Chirilu.

V závodě na 500 metrů skončila jeho neporazitelnost na ME, která trvala od roku 2013. Celkem má Fuksa už devatenáct evropských medailí, postaral se zatím o jediné cenné kovy české výpravy na tomto šampionátu v Szegedu.

V prvním finálovém bloku závodil Fuksa na kilometru. Začal volněji a většinou se pohyboval na pozici mimo stupně vítězů. V závěrečné čtvrtině trati ale nasadil k silnému finiši a zůstal před ním jen Chirila, který byl v cíli zhruba o čtvrt sekundy dříve. Pořadí na prvních dvou místech bylo stejné jako před dvěma lety v Mnichově, kdy se jel kilometr na ME naposledy.

"Samozřejmě za medaili jsem moc rád, ale upřímně se svým výkonem nejsem vůbec spokojený. Nechal jsem si to na začátku strašně ujet a pak jsem to dojížděl. Tohle určitě není můj styl. I když jsem věděl, že fouká vítr proti a musím si šetřit síly na finiš, tak jsem je určitě nemohl šetřit tolik. Bylo to kousek od vítězství, ale nezasloužil jsem si vyhrát tenhle závod, protože to vůbec nebyla moje jízda," řekl dvanáctinásobný mistr Evropy Fuksa v nahrávce pro média.

Na třináctý titul nedosáhl ani na oblíbené pětistovce. Stejně jako na kilometru začal pomalu a ve finiši se dostal jen těsně před svého přemožitele z kilometru Chirilu, který tentokrát skončil čtvrtý. Mistrem Evropy se stal Serghei Tarnovschi z Moldavska před ruským kanoistou v neutrálních barvách Zacharem Petrovem.

Pro jednatřicetiletého Fuksu je bronz nejhorší umístění na pětistovce na ME. Před devíti tituly, které nasbíral od roku 2013, byl v roce 2012 stříbrný.

"Medaile je super, pro tu jsem si sem určitě přijel. Na druhou stranu můj výkon není takový, abych s ním byl spokojený. Neměl jsem to dravé já, abych si za tím šel. Můžu být rád, že jsem aspoň uhájil bednu," řekl.

Deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel dojel čtvrtý na pětistovce. Od bronzových Litevců Mindaugase Maldonise a Andreje Olijnika dělily české reprezentanty zhruba tři desetiny sekundy. Na nové olympijské trati je pro ně dnešní výsledek třetím umístěním těsně pod stupni vítězů na vrcholné akci. Čtvrtí byli také na ME 2021 a MS 2022.

"Chyběly síly, kterých měli soupeři před námi víc," řekl Havel. "Předvedli jsme tady tři dobré, vyrovnané jízdy, takže je to známka toho, že se směrem k olympiádě vydáváme správnou cestou," ocenil.

Kajakářka Anežka Paloudová byla pátá v závodu na 500 m, v němž se představí i na hrách v Paříži. Je to její nejlepší výsledek na ME na této trati. Loni v Krakově i předloni v Mnichově byla sedmá. Páté místo ze své hlavní disciplíny přidala ke čtvrté příčce, kterou získala v pátek na kilometru.

"Jsem z umístění nadšená. Pro mě bylo velkým úspěchem už dostat se do finále. To, že se mi povedlo dojet na pátém místě, je pro mě něco neskutečného. Před olympiádou je to pro mě strašné nakopnutí, znamená to, že to jde dobrým směrem," pochvalovala si pětadvacetiletá Češka. Pětistovku v Szegedu suverénně vyhrála domácí kajakářka Tamara Csipesová.

Šestou příčku na dvoustovce obsadila deblkánoe Antonín Hrabal, Petr Tettinger. Čtyřkajak Barbora Betlachová, Kateřina Zárubová, Štěpánka Sobíšková, Adéla Házová obsadil v sedmičlenném finále pětistovky pátou příčku. Sobíšková s Házovou pak odpoledne dojely páté v obdobně početném finále deblkajaků na 1000 metrů.

Deblkánoe Alžběta Veverková, Martina Malíková skončila na stejné distanci s velkým odstupem na posledním sedmém místě. Mužský čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Vilém Kukačka, Jan Vorel a Martin Sobíšek byl osmý na kilometru.

Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Szegedu:

Finále:

200 m:

Muži:

K1: 1. Zajcev (Ukr.) 35,407, 2. Stepun (Pol.) -0.028, 3. Kavelašvili (Gruz.) -0,034.

C2: 1. Korovaškov, Štyl (Rus.) 37,438, 2. Kitewski, Koliadych (Pol.) -0,320, 3. Fontán, Sieiro (Šp.) -0.667, …6. Hrabal, Tettinger (ČR) -1,894.

Ženy:

K2: 1. Kissová, Luczová (Maď.) 38,023, 2. Medvedová, Ostermanová (Slovin.) -0,143, 3. Kolodziejczyková, Ostrowská (Pol.) -0,600.

C2: 1. Jacomeová, Corberaová (Šp.) 44,976, 2. Szczerbiňská, Borowská (Pol.) -0,380, 3. Kissová, Nagyová (Maď.) -0,466.

500 m:

Muži:

K2: 1. Nadas, Totka (Maď.) 1:30,434, 2. Kravec, Natynčyk (Běl.) -0,720, 3. Maldonis, Olijnik (Lit.) -1,917, 4. Špicar, Havel (ČR) -2,227.

C1: 1. S. Tarnosvschi (Mold.) 1:50,432, 2. Petrov (Rus.) -0,010, 3. M. Fuksa (ČR) -0,816.

Ženy:

K1: 1. Csipesová (Maď.) 1:54,580, 2. Jorgensenová (Dán.) -1,950, 3. Novakovičová (Srb.) -2,597, …5. Paloudová (ČR) -4,634.

K4: 1. Maďarsko (Puppová, Fojtová, Csipesová, Gazsová) 1:35,168, 2. Polsko -1,220, 3. Norsko - 1,983, …5. Česko (Betlachová, Zárubová, Sobíšková, Házová) -4,213.

C2: 1. Kissová, Nagyová (Maď.) 2:00,90, 2. Szczerbiňská, Borowská -0.084, 3. Bardanouská, Klimavová (Běl.) -0,294, …7. Veverková, Malíková (ČR) 9,671.

1000 m:

Muži:

K4: 1. Bělorusko (Borykov, Kravec, Litvinov, Natynčyk) 2:57,756, 2. Maďarsko -2,317, 3. Španělsko -3,257, …8. Česko (T. Sobíšek, Kukačka, Vorel, M. Sobíšek) -7,297.

C1: 1. Chirila (Rum.) 4:03,010, 2. M. Fuksa -0,244, 3. S. Tarnovschi -2,734.

Ženy:

K2: 1. Puppová, Fojtová (Maď.) 3:55,154, 2. Anderssonová, Lagerstamová (Švéd.) -0,927, 3. Viriková, Oritslandová (Nor.) -1,063, …5. Sobíšková, Házová (ČR) -6,107.