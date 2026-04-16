Místo na lavičce? Lingr na nedůvěru trenéra odpověděl gólem, který nadchl zámoří

Fotbalista Houstonu Ondřej Lingr se v pohárovém utkání proti druholigovému týmu El Paso zaskvěl gólem "nůžkami". Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál k nim přidal asistenci a pomohl k výhře 4:1 a postupu do osmifinále. Mezi střelce se ve stejné soutěži zapsal i Tomáš Ostrák, o rok mladší záložník se brankou podílel na triumfu St. Louis 4:0 nad rovněž druholigovou Tulsou.
Lingrův moment přišel už po necelých 80 sekundách od úvodního výkopu. Pětadvacetinásobný reprezentant se opřel do centru Nicka Markaniche a otevřel skóre. Za texaský celek se prosadil poprvé od loňského července. Ihned po změně stran asistoval u trefy Mateusze Bogusze.
Bývalý hráč Karviné, Slavie či Feyenoordu Rotterdam si v dosavadním průběhu sezony severoamerické soutěže Major League Soccer (MLS) připsal jen šest krátkých startů. "Není to otázka na mě. Nemůžu to ovlivnit. Co naopak ovlivnit můžu, je to, abych předváděl podobné výkony jako dnes a byl co nejlepší i na tréninku a pomohl klukům, když dostanu šanci. Budu bojovat o místo v základní sestavě," řekl Lingr v rozhovoru s novináři.
Houston šel do utkání po nedělní ligové porážce 2:6 v Coloradu. "Vzkaz byl jasný, abychom prohru hodili za hlavu. Předvedli jsme špatný výkon a výsledek, ale soustředili jsme se, abychom na to zapomněli a měli v hlavě jen další utkání. Naštěstí jsme vyhráli, hráli jsme dobře a doufám, že si dnešní výkon přeneseme i do zápasu s Orlandem," uvedl dvojnásobný ligový mistr se Slavií.
Ostrák se minulý týden vrátil do hry po dlouhém zranění poprvé od října. Proti Tulse přišel na hřiště v 76. minutě a hned za dvě minuty se prosadil přízemní ranou z dálky. Z branky se radoval poprvé od loňského srpna.
