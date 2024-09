Hrál za Čechy i Slováky, jeho smrt šokovala. Každý má hranice, psal Hlinka v dopisu

Uplynulo přesně deset let od smrti Miroslava Hlinky, hokejového reprezentanta Česka i Slovenska a světového šampiona z roku 2002. Osobní problémy se někdejší útočník rozhodl vyřešit sebevraždou.

Miroslav Hlinka se narodil na konci srpna roku 1972 v Trenčíně, kde také vstupoval do světa velkého hokeje. S Duklou vyhrál československou soutěž, získal s ní titul i v prvním ročníku slovenské ligy po rozdělení federace a poté odešel do Sparty.

V Praze hrál pět sezon, a dokonce se v jedné útočné formaci sešel s bratrancem Jaroslavem Hlinkou. "Miro se stal ve Spartě jedním z lídrů, dozrál tam v pořádného hokejistu," popisoval současný sportovní manažer sparťanů.

Zatímco Jaroslav platil zejména za útočníka se šikovnýma rukama, jeho bratranec vynikal v defenzivní činnosti. Na ledě byl neústupným bojovníkem, v šatně pak oblíbeným parťákem do kolektivu.

V sezoně 1998/99 odehrál Miroslav Hlinka devět zápasů za českou reprezentaci. Do národního týmu si ho vytáhl jmenovec Ivan Hlinka.

Urostlý forvard zapsal dvě trefy ve dvou přátelských zápasech proti Kanadě, nastoupil i v utkáních seriálu Euro Hockey Tour v Moskvě a ve Stockholmu. Do nominace na zlatý šampionát v Lillehammeru se však nedostal.

O rok později už se Hlinka rozhodl reprezentovat rodnou zemi, v týmu Slovenska cítil výraznější šanci. A protože za Česko nehrál na mistrovství světa, a to ani v mládežnických kategoriích, nebyla tato změna z pohledu administrativy problémem.

Hned na prvním MS v Petrohradu se dočkal stříbrné medaile, Slováci tehdy ve finále podlehli právě Česku. Nejslavnější chvíle kariéry zažil Hlinka v Göteborgu 2002, kde s mužstvem dokráčel k dosud jedinému slovenskému titulu světových šampionů.

"Zapsali jsme se do historie. Doufám, že to není poslední slovenský titul," radoval se tehdy. Na MS 2003 vrátil Čechům medailovou porážku a bronzem zkompletoval svou sbírku cenných kovů.

Zahrál si ve Finsku, Švédsku i Rusku, odkud přišel v průběhu sezony 2003/04 do Zlína, s nímž pak ovládl play off extraligy. Oblékal také dres Karlových Varů, dva roky dělal kapitána v Pardubicích, rok v prvoligovém Chomutově a kariéru dohrál na Slovensku.

Posléze působil i jako expert České televize a v roce 2014 nastoupil na pozici asistenta trenéra v Banské Bystrici.

Jenže sotva se soutěžní sezona v září toho roku rozběhla, zasáhla slovenské i české hokejové prostředí tragická Hlinkova smrt. Ve 42 letech spáchal sebevraždu, trenérský kolega ho našel na ubytovně v Banské Bystrici oběšeného.

Okamžitě se rozjely spekulace, co za zoufalým krokem stálo.

"Těžko říct. Vím jen to, že se rozváděl, doma mu to neklapalo. Ty problémy byly pravděpodobně větší, než co se doneslo k nám," krčil rameny bratranec Jaroslav Hlinka, který byl tehdy dotazován po extraligovém zápase Sparty.

Ale také nejbližší Hlinkovo okolí bylo událostí šokováno, hokejista po rozvodu s manželkou Mirkou začínal novou životní kapitolu s přítelkyní Zuzanou. Jí, rodičům a sestře napsal před smrtí dopis.

"Mami, tati, ségra, dávejte na sebe pozor a buďte v kontaktu se Zuzkou. Udělejte to kvůli mně, plánovali jsme spolu rodinu i budoucnost. No, dnešek všechno mění. Každý má jisté hranice, energie a síly. Děkuji, váš Miro," psal Hlinka na rozloučenou.

Slovenská média následně přišla s informacemi, že s tendencemi k sebevraždě zápolil Hlinka už delší dobu. Roli měly vedle rozvodu sehrát také finanční trable spojené s půjčkami a hracími automaty. Nepomohla ani údajná léčba u psychiatra.

Hlinka za sebou zanechal dceru Vanessu a syna Michala, který šel v hokejových stopách otce v Trenčíně. Později hrál KHL za Slovan, nastoupil ke čtrnácti duelům za reprezentaci.

Nicméně hokejovou kariéru brzy ukončil a dal se na dráhu modelingu. Předloni na Slovensku zvítězil v soutěži o nejkrásnějšího muže země.