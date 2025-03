Na tříkolce jsme nezávodili, brání se Sadílek. Ví, že při nehodě měl velké štěstí

Fotbalista Michal Sadílek při svém návratu do reprezentace dostal od kustodů otázku, na čem přijel. Pětadvacetiletý záložník na dnešní tiskové konferenci přiznal, že zranění při jízdě na tříkolce na soustředění v Rakousku před letním Eurem byla z jeho strany velká hloupost.

Hned po nárazu si uvědomil, že mohl dopadnout ještě hůř a už by fotbal třeba nikdy nehrál.

Start na šampionátu měl jistý, místo v základní sestavě také. Vyjížďka na tříkolce během horského soustředění však všechno změnila. Hráč nizozemského Twente Enschede utrpěl zlomeninu nohy.

"V nemocnici mi říkali, že tam mají několik smrťáků za rok. Hned mi došlo, že to mohlo dopadnout daleko hůř. Třeba pár centimetrů, nějaký blbý pohyb a mohlo to skončit tragicky nebo velmi vážně," řekl rodák z Uherského Hradiště.

Nejspíš měl při vší smůle ještě velké štěstí. "Není to nic vážného, nelimituje mě to nijak do budoucna. Zaplaťpánbůh, protože fotbal je celý můj život a já jsem touhle hloupostí riskoval, že už ho nemusím nikdy hrát," uznal Sadílek.

Jízda na tříkolce nabízená turistům přitom měla být bezpečnou zábavou.

"To jsem si taky myslel. Jezdily tam děti okolo deseti let a nikdo neměl za to, že by to mělo být nějaké velké riziko. Ale poté, co jsem slyšel, že se tam občas něco takového stane, mi samozřejmě proběhlo hlavou, že to byla naprostá hloupost. A nechci se za to schovávat," zavzpomínal.

Odmítl spekulace, že jel přehnaně rychle.

"Rozhodně jsme nezávodili, jak se někde psalo, to vůbec. Cesta je tam písečná, kamenitá. Když na něco najedete, tak se občas může stát, že z ní vyjedete. Jako v mém případě. Bylo hrozně nešťastné, že to bylo zrovna na místě, kde u cesty vedla kamenná trubka, do které jsem právě narazil. Bylo to bolestivé, nepříjemné a hned jsem věděl, že je to prostě špatně," popsal Sadílek, který za reprezentaci odehrál 24 zápasů a vstřelil jeden gól.

Po fyzické újmě přišel i psychický otřes.

"Hned den po operaci jsem byl za klukama rozloučit se. Bylo to velmi emotivní. Během celé doby, co jsem tu chyběl, jsem s nimi i s realizačním týmem zůstal v kontaktu. Jsem moc rád, že se Liga národů povedla a skončila postupem. Doufám, že mě kluci opět přijali, jako kdyby se nic nestalo. Jsem moc rád, že s nimi můžu být. Jsem připraven zase odevzdat maximum na hřišti," ujistil odchovanec Slovácka.

Do sestavy se v klubu stabilně vrátil až začátkem prosince.

"Jednu operaci jsem absolvoval hned v Rakousku, pak po nějaké době ještě i druhou. Rekonvalescence se protáhla na nějaké dva tři měsíce. Zhruba 70 dní jsem nemohl nohu vůbec používat ani v denním životě. Svaly ochabnou a všechno je ztuhlejší. Jak velmi lituji toho, co se stalo, tak na druhou stranu jsem hrdý na to, jak jsem se vrátil zpátky. Moc bych chtěl poděkovat i Twente, jak se za mě postavili, podali mi pomocnou ruku a stáli při mně v těžkých chvílích," zdůraznil.

Reprezentace vstoupí do kvalifikace mistrovství světa zápasy s Faerskými ostrovy a proti Gibraltaru. Až podle výsledků v Lize národů se rozhodne, jestli jejím nejtěžším soupeřem ve skupině bude Francie, nebo Chorvatsko.

"Když jsem přišel o Euro, tak postup na MS je teď pro mě o to větší motivací. Francie i Chorvatsko mají nesmírnou kvalitu. Na předešlých mistrovstvích světa skončily na bedně, když to tak řeknu. Jejich hráči působí v největších evropských klubech. Je těžké si vybírat, jeden z nich prostě bude favorit naší skupiny. A my se budeme snažit bojovat s nimi o co nejvyšší umístění," slíbil Sadílek.

Nešťastný příběh s tříkolkou by dnešní zpovědí chtěl jednou pro vždy uzavřít.

"Nějaké narážky častěji slýchám v klubu. Tady jsem jen od kustodů slyšel, čím jsem přijel. Kluci, kteří byli blízko vedle mě, na to nenarážejí. Vědí, jak těžké to pro mě bylo.Vím, že různé vtípky se objevují na veřejnosti, ale to už nezměním," má jasno.