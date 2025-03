Messi se vrátil po zranění a jako střídající žolík rozhodl gólem o výhře Miami

Argentinský fotbalista Lionel Messi se vrátil po zranění ve velkém stylu a v zámořské MLS gólem rozhodl o výhře Miami nad Philadelphií 2:1.

Sedmatřicetiletý kapitán mistrů světa skóroval dvě minuty poté, co v 55. minutě přišel do hry jako střídají hráč a poslal svůj tým do vedení 2:0. Hosté deset minut před koncem už jen korigovali skóre. Inter se po vítězství ujal vedení ve Východní konferenci.

Messi si před reprezentační pauzou poranil stehenní sval a chyběl Argentině v kvalifikačních duelech s Uruguayí a Brazílií.

"Nechtěli jsme riskovat a nechat ho hrát hned od začátku, ale chtěli jsme mu dát nějaké minuty," řekl trenér Javier Mascherano k nasazení argentinské hvězdy do druhého poločasu.

Osminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa se po přihrávce od Luise Suáreze trefil z pravé strany pokutového území pravačkou přes dva obránce. Při svém třetím startu v nové sezoně MLS skóroval podruhé.