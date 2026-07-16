Merlier zkompletoval etapový hattrick, ve žlutém zůstal Pogačar

Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho třetí triumf v tomto ročníku etapového závodu. Dnes uspěl ve spurtu, jehož závěr poznamenal hromadný pád nedaleko od čela závodu. Zapletl se do něj i český cyklista Pavel Bittner, jenž kvůli tomu místo dalšího útoku na umístění v nejlepší desítce obsadil 86. místo. Žlutý trikot udržel Slovinec Tadej Pogačar.
Merlier dnes navázal na vítězství ze sedmé a osmé etapy. Třiatřicetiletý jezdec stáje Soudal Quick-Step po 179 kilometrech ve městě Chalon-sur-Saone nechal ve spurtu za sebou Nizozemce Olava Kooije a Belgičana Jaspera Philipsena. Na přední umístění útočil i Bittner, ale pád ho o veškeré šance na úspěch připravil.
Karambol, který zavinil Kolumbijec Fernando Gaviria, se stal zhruba 500 metrů před cílem. Řada jezdců tak nabrala výraznou ztrátu, ale vzhledem k ochranné zóně získali do celkové klasifikace stejný čas jako vítěz. Týkalo se to i lídra závodu Pogačara, který dojel s více než minutovou ztrátou na 50. místě.
Z českých zástupců byl dnes nejvíce vidět Mathias Vacek, který jako první dostihl 33 kilometrů před cílem uprchlíka Baptistu Veistroffera a v závěru pracoval pro dánského lídra svého týmu Lidl-Trek Madse Pedersena. Čtyřiadvacetiletý český šampion vyhrál vrchařskou prémii v posledním stoupání a naposledy byl na špici dva kilometry před cílem. Pak svěsil nohy a do cíle dojel na 82. pozici. Pedersen z jeho úsilí vytěžil devátou příčku a udržel zelený trikot pro lídra bodovací soutěže.
Třetí z českých reprezentantů Jakub Otruba byl klasifikovaný na 171. příčce. V celkové klasifikaci se nic nezměnilo. Vede Pogačar, který útočí na páté vítězství na "Staré dámě", o 3:36 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepšímu z Čechů Vackovi patří 30. místo.
Dnešní 12. etapa byla v tomto ročníku zřejmě poslední šancí pro spurtéry. V pátek se peloton vrátí do kopců. Jezdce čeká 205,8 kilometru dlouhá etapa, nejdelší v tomto ročníku Tour.
Cyklistický závod Tour de France - 12. etapa (Magny-Cours - Chalon-sur-Saone, 179,1 km):
1. Merlier (Belg./Soudal Quick-Step) 3:38:53, 2. Kooij (Niz./Decathlon CMA CGM), 3. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Girmay (Eritr./NSN), 5. Fretin (Belg./Cofidis), 6. Turgis (Fr./TotalEnergies), ...82. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 86. Bittner (ČR/Picnic PostNL) všichni stejný čas, 171. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -7:46.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 43:04:01, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -3:36, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:06, 4. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -4:22, 5. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -4:35, 6. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:44, ...30. Vacek -53:19, 135. Otruba -2:36:29, 153. Bittner -2:50:26.
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