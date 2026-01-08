Menšík zklamal, odvrátit hrozbu vyřazení nyní musí Krejčíková

Čeští tenisté ve čtvrtfinále United Cupu s Belgií prohrávají 0:1 na zápasy. Jakub Menšík v úvodní dvouhře podlehl 2:6 a 6:7 Zizou Bergsovi. Vyřazení ze soutěže smíšených družstev na začátku sezony bude odvracet Barbora Krejčíková proti Elise Mertensové. Pokud by vyhrála, rozhodla by smíšená čtyřhra. Vítěze čeká v semifinále v Sydney Švýcarsko.
Osmnáctý hráč žebříčku Menšík v úvodním setu na světovou dvaačtyřicítku Bergse nestačil. Šestadvacetiletý Belgičan mu ve třetím gamu sebral servis, ve výměnách měl jasnou převahu a českému mladíkovi dovolil jen dvě hry.
Druhý set byl vyrovnaný do sedmého gamu, v němž Menšík udělal dvě dvojchyby a znovu přišel o podání. Bergs se pak dostal do vedení 5:3, ale dlouho nemohl dotáhnout zápas do vítězného konce. Trápil se na servisu, naopak Menšík odehrál svou nejlepší pasáž v tomto zápase.
Za stavu 4:5 český tenista proměnil brejkbol díky "prasátku", vzápětí sice znovu o podání přišel, ale ve dvanáctém gamu odvrátil mečbol a vynutil si tie-break. Ve zkrácené hře byl Bergs při svém servisu neomylný a Menšíkovo jediné zaváhání rozhodlo o tom, že vyhrál 7:4 a získal pro Belgii první bod.
Naopak tým kapitána Jiřího Nováka bude nyní spoléhat na dvojnásobnou grandslamovou šampionku Krejčíkovou, kterou čeká devatenáctá hráčka větového žebříčku Mertensová. Poprvé se mezi profesionálkami utkají v soutěžním duelu ve dvouhře.
Za vraždu dvou žen v obchodě v Hradci Králové ve čtvrtek Vrchní soud v Praze potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci. Zamítl jeho odvolání. Obžalovaný se k činu přiznal, nesouhlasil ale s výší trestu a s uložením detence. Čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.
V noci na pátek bude v Česku dál silně mrznout a také začne sněžit. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Speciální cenová akce na elektrické modely ID. platí u našich západních sousedů do konce března, její pokračování ale není vyloučeno. Navíc je bez dalších podmínek.
Noc na dnešek byla zatím nejchladnější nocí této zimy. Průměr minimálních teplot u stanic ležících do 600 metrů n. m. byl kolem minus 12,5 stupně Celsia.
Lidé by měli při současných mrazech věnovat zvýšenou pozornost také péči o zvířata. Třeba některá plemena psů chovaných venku je vhodné načas umístit do garáže nebo chodby. U starších psů pak Komora veterinárních lékařů (KVL) doporučuje zkrátit procházky. Na to, zda chovatelé zvířatům zajistili vhodné podmínky, se teď více zaměřuje i Státní veterinární správa (SVS).