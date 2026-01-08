Přeskočit na obsah
Menšík zklamal, odvrátit hrozbu vyřazení nyní musí Krejčíková

ČTK

Čeští tenisté ve čtvrtfinále United Cupu s Belgií prohrávají 0:1 na zápasy. Jakub Menšík v úvodní dvouhře podlehl 2:6 a 6:7 Zizou Bergsovi. Vyřazení ze soutěže smíšených družstev na začátku sezony bude odvracet Barbora Krejčíková proti Elise Mertensové. Pokud by vyhrála, rozhodla by smíšená čtyřhra. Vítěze čeká v semifinále v Sydney Švýcarsko.

Australia Tennis
Jakub Mensik of Czechia hits a forehand to Zizou Bergs of Belgium during their men's singles quarterfinal match at the United Cup tennis tournament in Sydney, Thursday, Jan. 8, 2026. (AP Photo/Rick Rycroft)Foto: CTK
Osmnáctý hráč žebříčku Menšík v úvodním setu na světovou dvaačtyřicítku Bergse nestačil. Šestadvacetiletý Belgičan mu ve třetím gamu sebral servis, ve výměnách měl jasnou převahu a českému mladíkovi dovolil jen dvě hry.

Druhý set byl vyrovnaný do sedmého gamu, v němž Menšík udělal dvě dvojchyby a znovu přišel o podání. Bergs se pak dostal do vedení 5:3, ale dlouho nemohl dotáhnout zápas do vítězného konce. Trápil se na servisu, naopak Menšík odehrál svou nejlepší pasáž v tomto zápase.

Za stavu 4:5 český tenista proměnil brejkbol díky "prasátku", vzápětí sice znovu o podání přišel, ale ve dvanáctém gamu odvrátil mečbol a vynutil si tie-break. Ve zkrácené hře byl Bergs při svém servisu neomylný a Menšíkovo jediné zaváhání rozhodlo o tom, že vyhrál 7:4 a získal pro Belgii první bod.

Naopak tým kapitána Jiřího Nováka bude nyní spoléhat na dvojnásobnou grandslamovou šampionku Krejčíkovou, kterou čeká devatenáctá hráčka větového žebříčku Mertensová. Poprvé se mezi profesionálkami utkají v soutěžním duelu ve dvouhře.

