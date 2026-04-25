Menšík postoupil přes Američana, syna české deblové hvězdy

Tenista Jakub Menšík vstoupil do antukového turnaje Masters v Madridu ve druhém kole hladkou výhrou 6:3, 6:4 nad Američanem Martinem Dammem.
Ve třetím kole naopak ve španělské metropoli skončila Laura Samson. V boji o osmifinále tisícovky WTA prohrála s Maďarkou Annou Bondárovou za hodinu a tři čtvrtě 6:7, 1:6.
Menšík, jenž měl na úvod coby 23. nasazený volný los, přehrál syna někdejšího elitního českého deblisty za 67 minut. K vítězství nad soupeřem, který do hlavní soutěže prošel z kvalifikace, mu stačil jeden brejk v každém setu. V příštím kole vyzve loňský čtvrtfinalista třináctého nasazeného Karena Chačanova. S ruským tenistou oba předchozí vzájemné zápasy prohrál.
Osmnáctiletá Samson, jíž ve světovém žebříčku patří 171. místo, ve španělské metropoli startovala v hlavní soutěži díky divoké kartě od pořadatelů. V prvním setu hrála se soupeřkou, která je v pořadí WTA o více než 100 příček výše, vyrovnaně. Jako první se ujala vedení, brejk ale nepotvrdila a tie-break pak ztratila 3:7. Ve druhé sadě rozhodla třetí hra, v níž Samson promarnila na servisu náskok 40:0 a od stavu 1:1 tak už neuhrála ani game.
Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):
Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Menšík (23-ČR) - Damm (USA) 6:3, 6:4, Ruud (12-Nor.) - Munar (Šp.) 6:0, 6:1, Darderi (18-It.) - J. M. Cerúndolo (Arg.) 6:1, 6:3.
Ženy (dotace 8,235.540 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo: Bondárová (Maď.) - Samson (ČR) 7:6 (7:3), 6:1, Bencicová (11-Švýc.) - Šnajderová (18-Rus.) 6:2, 7:6 (8:6), M. Andrejevová (9-Rus.) - Gálfiová (Maď.) 6:3, 6:2.
Čtyřhra - 1. kolo: Bouzková, Nosková (ČR) - Ostapenková, Routliffeová (4-Lot./N. Zél.) 6:7 (2:7), 7:5, 10:6, Škoch, Kozyrevová (ČR/Rus.) - Katóová, Samsonovová (Jap./Rus.) bez boje.
