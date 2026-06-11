Megapřestup na spadnutí. Slavia z Liberce koupí dva mladé klenoty, ve hře jsou stamiliony

Francouzský fotbalový obránce Ange N'Guessan a záložník Toumani Diakité z Pobřeží slonoviny mají namířeno z Liberce do pražské Slavie. Radiožurnálu to potvrdil trenér Slovanu Radoslav Kováč. Podle médií by mohlo jít o jeden z největších transferů české ligy.
"Je to velmi blízko, to musím potvrdit. Podpisy ještě nejsou potvrzené, takže bych to nechtěl úplně moc komentovat. Ale ta šance, že se tihle dva kluci objeví ve Slavii, je velká," odpověděl Kováč na přímý dotaz, zda se schyluje k přestupu.
Podle serverů inFotbal.cz a iSport.cz je kromě milionů eur ve hře i hráčská kompenzace. Na sever Čech by mohli zamířit křídelník Vasil Kušej a záložník Alexandr Bužek. Se započtením hodnot všech hráčů by transfer mohl Slavií vyjít až na 12 milionů eur (290 milionů korun).
Dvaadvacetiletý N'Guessan přestoupil do Liberce v září po krátkém hostování z FC Turín a byl klíčovým hráčem Slovanu při cestě za šestým místem v ligové tabulce. V české nejvyšší soutěži odehrál 28 zápasů. O dva roky mladší Diakité přišel pod Ještěd ve stejné době z lotyšského Daugavpilsu a v 21 ligových utkáních vstřelil dvě branky.
Velký zájem bude i o ofenzivního záložníka Ermina Mahmiče, jehož čeká s bosenskou reprezentací mistrovství světa. "Nabídek na naše hráče je dost, nejsou to jenom tihle dva (N'Guessan a Diakité). Pro trenéry je to trochu složitější, ale tak velké nabídky jsou dobře pro všechny. Samozřejmě ztrácíme vynikající hráče, ale nemůžeme předržovat v Liberci tak skvělé fotbalisty," podotkl Kováč.
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