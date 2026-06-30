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Sport

Mediální palba? Po Koubkovi jí čelí i Nizozemec Koeman. Kontroverzní krok hájí

ČTK

Trenér nizozemských fotbalistů Ronald Koeman musel po vyřazení svého týmu z mistrovství světa čelit kritice nizozemských novinářů, kteří mu vyčítali příliš defenzivní přístup. Obhajoval své rozhodnutí hrát s pěti obránci a řekl, že by to udělal znovu.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco
Ronald Koeman při utkání s MarokemFoto: REUTERS – Daniel Becerril
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List De Telegraaf už pár minut po vyřazení napsal, že s pěti obránci položil Koeman hlavu na špalek, ale trenér to za chybu nepovažuje. Po utkání se nicméně ocitl v podobné pozici jako dříve český kouč Miroslav Koubek, který čelil mohutné kritice za příliš defenzivní styl v utkání proti Jihoafrické republice.

"Kdyby Maroko nevyrovnalo tím pozdním gólem, slyšel bych teď spoustu komplimentů. Ale teď mě budete kárat za pět obránců. Jsem přesvědčen, že to bylo nutné," řekl trenér po remíze 1:1 po prodloužení a porážce 2:3 na penalty. Už v minulosti mu bylo vyčítáno, že po svém druhém příchodu na nizozemskou lavičku v lednu 2023 opustil tradiční útočný styl "oranje". Po deseti gólech ve třech zápasech ve skupině kritika trochu polevila, ale po vyřazení od Maroka opět sílí.

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"S tímto defenzivním přístupem jsme soupeři, který byl mnohem silnější než Švédsko a Tunisko, dali méně prostoru než v zápasech ve skupině," namítl Koeman. Dodal, že strategii probíral i s hráči a ti souhlasili.

Odmítl, že by důvodem byl strach z Maroka. "Nešlo o strach. Proč bychom se báli? Vždyť jsme na hřišti měli tři útočníky. Bylo to na základě analýzy, ale o tom můžeme diskutovat až do zítřka. Máte svůj názor, to je s veškerou úctou v pořádku, ale já mám jiný," reagoval poněkud podrážděně.

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Vrátil se i k prohranému penaltovém rozstřelu. "Všichni víme, jak jsou penalty v takových chvílích těžké. My nedali tři z pěti a to nemohlo stačit," řekl Koeman. Sám jako hráč byl úspěšným exekutorem, v oranžovém dresu proměnil všech osm penalt a další tři dal v Lize mistrů. Mrzela ho hlavně druhá série, při níž brankář Bart Verbruggen míč chytil, ale pak si ho nohou srazil do branky. "To byl možná rozhodující moment," posteskl si Koeman.

Jedna z prvních otázek mířila na jeho budoucnost u týmu. "Mám určitou představu, ale definitivně se rozhodnu až po vyhodnocení účasti na šampionátu a s chladnou hlavou," odpověděl Koeman. Smlouvu měl jen do šampionátu a podle časopisu Voetbal International je velmi nejisté, že bude prodloužena. Jako hlavní kandidát na jeho místo je zmiňován Peter Bosz, trenér nizozemského mistra PSV Eindhoven.

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