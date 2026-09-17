Mbappé a Vinícius vyvolali bouři. Odmítli solidaritu s Ceutou, trika si ostentativně vyhrnuli

Hvězdy fotbalového Realu Madrid Kylian Mbappé a Vinícius Júnior se ve Španělsku ocitli uprostřed vypjaté politické a společenské debaty o migraci. Před úterním ligovým zápasem proti Elche si totiž pořádně neoblékli tričko s nápisem na podporu španělského města Ceuta na severu Afriky, do něhož na konci července nelegálně vniklo až 80 tisíc lidí z Maroka.
Hráči obou týmů si měli obléci při rozcvičování tričko s nápisem „Todos somos caballas“, což přibližně znamená „My všichni jsme z Ceuty“.
Mbappé, Vinícius a další hráč Realu Ibrahima Konaté si sice trička navlékli, vyhrnuli si je ale až k hrudi, takže nebyl k přečtení celý text. Poté si je sundali ještě dřív, než si potřásli rukou s protihráči a rozhodčím.
Po zápase se k tomu hráči nevyjádřili, ale ve středu Mbappé v rozhovoru pro deník AS řekl, že chtěl svým gestem podpořit i migranty. Kapitán francouzské reprezentace se narodil v Paříži, ale jeho matka je alžírského původu a otec přišel do Francie z Kamerunu.
„Především chci říct, že plně soucítím s Ceutou a všemi oběťmi. Ale také jsem chtěl projevit podporu všem migrantům, kteří přišli o život, a těm, kteří čelí hrozným podmínkám,“ uvedl Mbappé. Zhruba stovka lidí se při pokusu přeplavat do Ceuty utopila. Drtivá většina lidí se brzy vrátila, v Ceutě podle odhadů zůstalo několik tisíc migrantů včetně dětí.
„Dostal jsem se do složité situace, protože si někdo může myslet, že jsem proti lidem v Ceutě. Naprosto ne. Nic proti nim nemám a stoprocentně je ve svých myšlenkách podporuju. Ale také jsem chtěl poukázat na všechny, kdo trpí. Nakonec, jsem člověk, a nechci klást jednoho trpícího člověka nad jiného,“ dodal Mbappé.
Gesto trojice hráčů Realu vyvolalo bouřlivé debaty ve španělských médiích a na sociálních sítích. Mbappého a spol. také za nedostatečnou solidaritu s obyvateli Ceuty kritizují politici z konzervativních a extrémně pravicových kruhů, jež totéž vyčítají levicové vládě premiéra Pedra Sáncheze.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.
Mohou ovce zpomalit tání ledovců? Švýcarští vědci testují ovčí vlnu
Zatímco se Švýcarsko snaží zabránit úbytku svých ledovců, vědci provádějí v Alpách neobvyklý experiment, aby zjistili, zda může pomoci jeden z méně ceněných přírodních zdrojů: ovčí vlna. Informovala o tom agentura Reuters.