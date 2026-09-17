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Sport

Mbappé a Vinícius vyvolali bouři. Odmítli solidaritu s Ceutou, trika si ostentativně vyhrnuli

ČTK
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Hvězdy fotbalového Realu Madrid Kylian Mbappé a Vinícius Júnior se ve Španělsku ocitli uprostřed vypjaté politické a společenské debaty o migraci. Před úterním ligovým zápasem proti Elche si totiž pořádně neoblékli tričko s nápisem na podporu španělského města Ceuta na severu Afriky, do něhož na konci července nelegálně vniklo až 80 tisíc lidí z Maroka.

LaLiga - Elche v Real Madrid
Kylian Mbappé a Vinícius Júnior před utkáním s ElcheFoto: REUTERS – Omar Arnau Cerezo
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Hráči obou týmů si měli obléci při rozcvičování tričko s nápisem „Todos somos caballas“, což přibližně znamená „My všichni jsme z Ceuty“.

Mbappé, Vinícius a další hráč Realu Ibrahima Konaté si sice trička navlékli, vyhrnuli si je ale až k hrudi, takže nebyl k přečtení celý text. Poté si je sundali ještě dřív, než si potřásli rukou s protihráči a rozhodčím.

Po zápase se k tomu hráči nevyjádřili, ale ve středu Mbappé v rozhovoru pro deník AS řekl, že chtěl svým gestem podpořit i migranty. Kapitán francouzské reprezentace se narodil v Paříži, ale jeho matka je alžírského původu a otec přišel do Francie z Kamerunu.

„Především chci říct, že plně soucítím s Ceutou a všemi oběťmi. Ale také jsem chtěl projevit podporu všem migrantům, kteří přišli o život, a těm, kteří čelí hrozným podmínkám,“ uvedl Mbappé. Zhruba stovka lidí se při pokusu přeplavat do Ceuty utopila. Drtivá většina lidí se brzy vrátila, v Ceutě podle odhadů zůstalo několik tisíc migrantů včetně dětí.

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„Dostal jsem se do složité situace, protože si někdo může myslet, že jsem proti lidem v Ceutě. Naprosto ne. Nic proti nim nemám a stoprocentně je ve svých myšlenkách podporuju. Ale také jsem chtěl poukázat na všechny, kdo trpí. Nakonec, jsem člověk, a nechci klást jednoho trpícího člověka nad jiného,“ dodal Mbappé.

Gesto trojice hráčů Realu vyvolalo bouřlivé debaty ve španělských médiích a na sociálních sítích. Mbappého a spol. také za nedostatečnou solidaritu s obyvateli Ceuty kritizují politici z konzervativních a extrémně pravicových kruhů, jež totéž vyčítají levicové vládě premiéra Pedra Sáncheze.

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