Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
12. 11. Benedikt
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Materazzi překvapil svým vyjádřením. Ještěže mě Zidane také nezabil, prohlásil

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Bývalý italský obránce Marco Materazzi uvedl, že mu tragické úmrtí španělského fotbalisty Jesúse de Miguela po srážce se soupeřem připomnělo jeho slavný incident se Zinédinem Zidanem ve finále mistrovství světa 2006.

Francie - Itálie: Vieira a Materazzi
Marco MaterazziFoto: Reuters
Reklama

V rozhovoru pro list Gazzetta dello Sport řekl, že je vděčný, že po úderu hlavou od francouzského kapitána neutrpěl vážné zranění.

"Po smrti Jesúse de Miguela děkuji Bohu, že se mi nic nestalo," uvedl nyní Materazzi. Fotbalista Tenerife minulý týden zemřel poté, co se v utkání druhé španělské ligy srazil s brankářem FC Andorra Jesúsem Owonem.

V jednom z nejkontroverznějších momentů historie MS udeřil před dvaceti lety hvězdný francouzský záložník Zidane Materazziho, jenž ho provokoval, hlavou do hrudi a byl vyloučen. Itálie následně získala titul po výhře v penaltovém rozstřelu.

Zidane je nyní reprezentačním trenérem Francie a dnes se představí se svými svěřenci v Miláně v utkání Ligy národů proti Itálii. Minulý měsíc uvedl, že na svou "hlavičku" není pyšný, ale nelituje jí.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Nejnovější články z Magazínu

Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.

ŽIVĚ Tisíce kilometrů od hranic. Ukrajinské drony útočily až v Omsku

Ukrajinské drony ve středu zaútočily na Omsk na Sibiři, vzdálený tisíce kilometrů od hranic. O náletu informoval gubernátor Vitalij Chocenko. Drony podle sociálních médií napadly místní rafinerii, považovanou za největší v Rusku. V Omsku bylo po vyhlášení leteckého poplachu uzavřeno místní letiště, napsala ruská média. Nálet nejspíše trval několik hodin.

Russian President Vladimir Putin meets with US special representatives Steve Witkoff and Jared Kushner in Moscow
Russian President Vladimir Putin meets with US special representatives Steve Witkoff and Jared Kushner in Moscow
Russian President Vladimir Putin meets with US special representatives Steve Witkoff and Jared Kushner in Moscow

Expert řekl, jak chce Putin zlomit Ukrajině vaz. Strategie se dotýká i Česka

V Abú Dhabí ve středu skončily dvoudenní třístranné rozhovory mezi Ukrajinou, Spojenými státy a Ruskem. Ve čtvrtek pak američtí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff dorazili do Moskvy a později během dne se zase v Dublinu setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Co čekat, kam se posunula jednání a jaká bude role Evropy? O tom ve Spotlightu mluví analytik Pavel Havlíček.

NATO Exercise Steadfast Defender 2024
NATO Exercise Steadfast Defender 2024
NATO Exercise Steadfast Defender 2024

Evropa spojuje svá loďstva proti ruské hrozbě. Bojí se ovládnutí Arktidy

Deset severoevropských zemí prohlubuje spolupráci svých námořnictev. Společným cílem zemí v čele s Velkou Británií je čelit ruským ponorkám a hrozbám v severním Atlantiku, Baltském moři a především Arktidě. Britský velitel zároveň varuje, že Evropa podceňuje rozsah ruské hrozby a upozorňuje, že americký „odklon” od Evropy přesahuje administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Lahůdkový salát obsahoval nebezpečné listerie.
Lahůdkový salát obsahoval nebezpečné listerie.
Lahůdkový salát obsahoval nebezpečné listerie.

Salát z lahůdek skrýval nebezpečnou bakterii. Před tou nemusí ochránit ani skladování v lednici

Chlebíčky, pomazánky nebo saláty na váhu. Na české lahůdky nedají mnozí dopustit, zvlášť když potřebují rychlou večeři nebo svačinu. Jenže právě v jednom z oblíbených salátů, který nese jméno známého pohádkového loupežníka, objevili inspektoři nebezpečnou bakterii. Ta se dokáže množit i v chladu lednice a některým lidem může způsobit vážné zdravotní komplikace. Kde závadný výrobek prodávali?

Reklama
Archivní foto. Josef Turek, poslední československý veterán bojů u Dunkerque.
Archivní foto. Josef Turek, poslední československý veterán bojů u Dunkerque.
Archivní foto. Josef Turek, poslední československý veterán bojů u Dunkerque.

Zemřel Josef Turek, poslední veterán bojů u Dunkerque

Ve věku 100 let ve čtvrtek zemřel válečný veterán a plukovník ve výslužbě Josef Turek, poslední v Česku žijící československý voják, který se za druhé světové války zúčastnil bojů u francouzského přístavu Dunkerque. O jeho úmrtí informoval odbor válečných veteránů a válečných hrobů ministerstva obrany na síti X.

Reklama
Reklama
Reklama