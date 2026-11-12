Materazzi překvapil svým vyjádřením. Ještěže mě Zidane také nezabil, prohlásil

Bývalý italský obránce Marco Materazzi uvedl, že mu tragické úmrtí španělského fotbalisty Jesúse de Miguela po srážce se soupeřem připomnělo jeho slavný incident se Zinédinem Zidanem ve finále mistrovství světa 2006.
V rozhovoru pro list Gazzetta dello Sport řekl, že je vděčný, že po úderu hlavou od francouzského kapitána neutrpěl vážné zranění.
"Po smrti Jesúse de Miguela děkuji Bohu, že se mi nic nestalo," uvedl nyní Materazzi. Fotbalista Tenerife minulý týden zemřel poté, co se v utkání druhé španělské ligy srazil s brankářem FC Andorra Jesúsem Owonem.
V jednom z nejkontroverznějších momentů historie MS udeřil před dvaceti lety hvězdný francouzský záložník Zidane Materazziho, jenž ho provokoval, hlavou do hrudi a byl vyloučen. Itálie následně získala titul po výhře v penaltovém rozstřelu.
Zidane je nyní reprezentačním trenérem Francie a dnes se představí se svými svěřenci v Miláně v utkání Ligy národů proti Itálii. Minulý měsíc uvedl, že na svou "hlavičku" není pyšný, ale nelituje jí.
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