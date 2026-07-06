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Sport

Masivní čistka v kádru Sparty. Vicemistr už nepočítá s hráči, na které dřív sázel

ČTK

Fotbalisté Kaan Kairinen, Albion Rrahmani a Ondřej Kukučka neodcestovali se Spartou na soustředění do německého Grassau. Vedení Pražanů aktuálně jedná o jejich dalším angažmá.

Útočník pražské Sparty Albion Rrahmani při utkání se Zlínem
Útočník pražské Sparty Albion Rrahmani při utkání se ZlínemFoto: ČTK
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Mimo tým zůstali i Veljko Birmančevič, Elias Cobbaut, Imanol García a Indrit Tuci, tato čtveřice hráčů dostala povolení hledat si nový klub. Naopak v kádru Sparty nechybějí záložníci Adam Karabec či Michal Ševčík. Letenští o tom informovali na svém webu.

O odchodu Kairinena a Rrahmaniho se spekuluje delší dobu. Sedmadvacetiletý finský záložník a reprezentant Kairinen přišel na Letnou v lednu 2023 a se Spartou vybojoval dva tituly a jednou domácí pohár. Mužstvu pomohl i k návratu do elitní Ligy mistrů po 19 letech.

Nyní by měl odejít podobně jako kosovský reprezentant Rrahmani. Pětadvacetiletého útočníka přivedla Sparta předloni v srpnu za více než 100 milionů korun. O tři roky mladší stoper Kukučka zase uplynulý ročník strávil na hostování ve Slovácku a Bohemians 1905.

Srbský křídelník Birmančevič na jaře hostoval v Getafe, kde se však neprosadil. Minulou sezonu pak v zahraničí působili i García s Tucim, obránce Cobbaut zase prakticky celý rok promarodil.

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V kádru Sparty nechybějí posily gólman Krisztián Hegyi, obránce Viktor Vitályos, záložníci Ebrima Singhateh a Sivert Mannsverk, jehož hostování se změnilo v přestup. S týmem už je i kostarický reprezentant Josimar Alcócer, který na Letnou přišel v sobotu. Čeští reprezentanti Jan Kuchta, Hugo Sochůrek a Jaroslav Zelený se po mistrovství světa připojí v pátek.

V mužstvu dánského trenéra Briana Priskeho nadále zůstávají i navrátilci z hostování Karabec, Ševčík nebo Dominik Hollý. Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický na tiskové konferenci před necelými dvěma týdny uvedl, že jejich setrvání v týmu není stoprocentně jisté.

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