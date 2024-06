Škodovka vydrží neuvěřitelné věci, liboval si Prokop po náročné Italské rallye

Martin Prokop si na Italské rallye na Sardinii dojel pro první body v celkovém pořadí soutěže MS po dlouhých osmi letech. Deváté místo vybojoval za volantem Škody Fabia RS Rally2.

Devátým místem soutěže na Sardinii Prokop zopakoval stejný výsledek z Itálie v roce 2016. Ostrovní šotolina mu svědčí, však je to také pro hvězdu Dakaru jedna z nejoblíbenějších "krátkých" rallye.

V hodnocení WRC2 bojoval až do konce o čtvrté místo. "V neděli nakonec přišel obrovský souboj s Kajetanem Kajetanowiczem. Vůbec jsme nečekali, že se závěrečný den budeme takhle tahat a do posledních metrů jsme jeli maximum, co jsme uměli," popsal český závodník finiš soutěže. Poláka nakonec porazil o 3,9 sekundy.

Do Škody Fabia RS Rally2 přesedl 41letý pilot před letošní sezonou a mladoboleslavský výrobek si nedokáže vynachválit.

"Fabia hodně vydrží a jede rychle jako blázen. Tohle auto je prostě na vyhrávání a je to skvělý nástroj pro mladé kluky. Jsem rád, že jsme se posunuli. Takhle rychle jsme možná deset let nejeli," liboval si Prokop.

Na Sardinii se poprvé zkoušel nový sprintový formát podniku MS, který se celý odjel během pouhých 48 hodin.

"Soutěž byla o čtyři erzety kratší, ale obtížnost rallye se vůbec nezměnila. Pátek byl prostě o půlku kratší, pak přišla extra těžká sobota a neděle byla klasická. Ovšem radši bych byl pro delší rallye," zamyslel se jezdec, kterého teď ve světovém šampionátu čekají soutěže v Polsku a Finsku.