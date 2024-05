Nečas po ledě létal a rozložil Švédy. Je to jako sen, ale ještě není hotovo, říká

Martin Nečas přiletěl na mistrovství světa v Praze jako první hvězdná posila Čechů v průběhu šampionátu. Od začátku bavil energií a svými slalomy mezi soupeři a v semifinále to rozbalil naplno. Při fantastické výhře 7:3 nad Švédskem pětadvacetiletý útočník zazářil gólem a třemi asistencemi. Jeho rána ve druhé třetině byla navíc zásahem vítězným.

Jaké máte pocity po postupu do finále?

Myslím, že je to zasloužené. Kluci hráli výborně, já jsem tady čtvrtý zápas, ale co od začátku vidím, to je neskutečná kabina. Neskuteční fanoušci, tým máme stmelený tak, že na ledě žijeme jeden za druhého. Není to jenom to, že bychom hráli na jednu lajnu, ale hrajeme na čtyři. To je hrozně těžké bránit.

7:3 v semifinále MS, to je docela rodeo.

Dostali jsme gól, hned jsme vyrovnali, za deset sekund (ve skutečnosti to bylo dvacet, pozn. red.) jsme dostali dalšího. Fanoušci při nás stáli, nebyli jsme skleslí. Dali jsme gól na 2:2 a druhá třetina rozhodla.

Byl to pro vás životní zápas?

Nevím, jestli životní, ale tím, že je to semifinále tady v Česku a postoupili jsme do finále, tak je to jeden z těch nejoblíbenějších.

Kde berete energii na své létání po ledě?

Už jsem to říkal několikrát, hraju nejlépe, když se hokejem bavím. Tady se jím bavím na 110 procent. Vždycky jsem snil o tom, že budu hrát finále MS před českým publikem.

Stihnete dnes nějakou menší oslavu? Navíc David Pastrňák a Karel Vejmelka mají narozeniny.

Možná dortík, ale slavit budeme až zítra.

Češi byli ve finále naposled před 14 lety, vyhráli zlato a pak se díky Petru Koukalovi, Tomáši Rolinkovi a Petru Vampolovi slavilo hodně u vás ve Žďáru nad Sázavou.

Byl jsem tam. Když to dovezli, byla to neskutečná euforie. Tím, že je to v Česku, tak je to teď navýšené. Ještě to není hotové, zítra máme nejdůležitější zápas.

Motivuje vás i tohle, abyste s týmem zlato po 14 letech zopakovali?

Motivace je to neskutečná. Je to něco, o čem jsme snili odmalička. Vyhrát Stanley Cup. Vyhrát MS za Česko, a dokonce v Česku, to by byl úplný top. Je to super, jsme v euforii, ale ještě nejsme u konce.

Jak vám pomáhají fanoušci?

Neskutečně. V první třetině jsme měli přesilovku, ale nezačali jsme nejlépe. Pořád nás podporovali. To bylo důležité a pak jsme to rozjeli ve druhé třetině.

Vaše útočná formace s Dominikem Kubalíkem a Davidem Kämpfem zapsala devět bodů. Co na to říkáte?

Kämpfík je výborný, dokazuje to v každém zápase. Je výborný do obrany i do útoku, vyhrává buly. Kubalda je trošku nepochopený poslední sezonu nebo dvě, protože to není hráč do třetí nebo čtvrté lajny, to je hráč do prvních dvou. Vidíte, že když k sobě dostane hráče, kteří to umí trošku s pukem a umí si to dát, tak je top hokejista.

Jak je to vítězství cenné z pohledu obrovské síly Švédů, o kterých se tady mluvilo jako o hlavních favoritech?

Poslední tři zápasy, které jsme hráli, byli proti super soupeřům a se všemi jsme hráli vyrovnaně, ne-li jsme byli lepší. Je jedno, na koho půjdeme. Je to jen o nás.

Oproti soupeři budete mít díky dřívějšímu semifinále výhodu čtyř hodin navíc. Může to hrát roli?

Je to super, skvěle vymyšlené. Jsme domácí, je to trošku lepší. Je super, že jsme to urvali a máme trošku více času na pauzu. Když hrajete v osm, tak jdete spát kolem druhé, půl třetí. Když pak hrajete hned na další den, není to nejlepší. Takže teď super pro nás.