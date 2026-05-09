Fuksa vyhrál úvodní závod SP, s Rusem svedl těsný souboj

Úřadující olympijský šampion Martin Fuksa vyhrál úvodní závod Světového poháru v rychlostní kanoistice v Szegedu. Na kilometru ve finiši těsně porazil Zachara Petrova z Ruska.
Třiatřicetiletý Fuksa byl v Maďarsku suverénní. V pátek vyhrál rozjížďku i semifinále, dnes ve finále se do začátku držel ve vedoucí skupině a na posledních 250 metrech zaútočil.
Tempo s dvojnásobným celkovým vítězem Světového poháru udržel jen Petrov, kterého Fuksa nakonec porazil o pouhou setinu sekundy, rozhodnout musela cílová fotografie. V kariéře český kanoista ovládl 19. závod Světového poháru.
Na dvoustovce se ve finále A představil Antonín Hrabal. Šestadvacetiletý reprezentant obsadil sedmé místo se ztrátou 1,28 sekundy na nejrychlejšího Sergeje Svinareva z Ruska.
