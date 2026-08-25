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Maradona s ním oklamal celý svět. Míč z „Boží ruky“ se prodal za miliony

Maradona v 51. minutě poslal levou rukou míč do sítě. Rozhodčí Ali bin Násir gól uznal.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Míč, kterým Diego Maradona vstřelil jeden z nejkontroverznějších gólů v historii fotbalu, se vydražil za 3,3 milionu dolarů, tedy asi 68 milionů korun. Legendární Adidas Azteca byl u obou Maradonových gólů ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 proti Anglii. Aukční dům Heritage Auctions ho prohlásil za „svatý grál“ fotbalových sběratelů.

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Čtvrtfinále v Mexico City nabídlo během několika minut mimořádný kontrast. V 51. minutě Maradona využil souboje Steva Hodge s brankářem Peterem Shiltonem, vyskočil k míči a levou rukou ho poslal do sítě. Tuniský rozhodčí Ali bin Násir gól uznal.

Maradona později tvrdil, že míč do branky dostala „Boží ruka“. Z výroku se stal jeden z nejslavnějších fotbalových eufemismů všech dob.

Druhý gól vstřelil Maradona po skvělé sólové akci v 55. minutě. | Video: FIFA

Jen o čtyři minuty později přišel úplný opak. Maradona převzal míč na vlastní polovině, rozběhl se proti anglické obraně a během zhruba 11 sekund obešel několik protihráčů i Shiltona. Nakonec poslal míč do prázdné branky. FIFA tento gól později označila za „gól století“. Argentina zápas vyhrála 2:1 a později celý šampionát ovládla.

Míč schoval muž, který gól uznal

Po utkání si míč ponechal právě rozhodčí Ali bin Násir. Podle dokumentace k aukci ho tuniský rozhodčí uchovával více než tři desetiletí.

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Míč, kterým Diego Maradona v roce 1986 vstřelil slavný gól rukou proti Anglii, se vydražil za 3,35 milionu dolarů.
Míč, kterým Diego Maradona v roce 1986 vstřelil slavný gól rukou proti Anglii, se vydražil za 3,35 milionu dolarů.Foto: Heritage Auctions

Jeho pravost navíc pomohly potvrdit fotografie z historického zápasu. Experti porovnávali škrábance, černé stopy a další charakteristické známky opotřebení s dobovými snímky. Shodu našli dokonce na fotografiích zachycujících míč přímo během obou Maradonových gólů.

Míč, kterým Diego Maradona v roce 1986 vstřelil slavný gól rukou proti Anglii, se vydražil za 3,35 milionu dolarů.
Míč, kterým Diego Maradona v roce 1986 vstřelil slavný gól rukou proti Anglii, se vydražil za 3,35 milionu dolarů.Foto: Heritage Auctions

Nejde tak jen o míč ze slavného utkání. Je to podle aukční dokumentace tentýž míč, který byl na hřišti při „Boží ruce“ i „gólu století“.

Čekali téměř třikrát víc

Dražba začala na 2,5 milionu dolarů. Heritage Auctions přitom odhadovalo, že cena může vystoupat až na 9,2 milionu dolarů, tedy přibližně tolik, kolik v roce 2022 vynesl Maradonův dres ze stejného zápasu.

Nakonec se aukční cena zastavila na 3,3 milionu dolarů. Přesto jde o mimořádně cenný kus fotbalové historie. Jen o málokterém sportovním předmětu lze říct, že byl přímo u dvou tak rozdílných a zároveň ikonických momentů jediného zápasu.

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