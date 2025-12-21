Přeskočit na obsah
Benative
23. 12. Vlasta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

„Máme plán B, plán C, plán D…“ Lyžaře před olympiádou děsí problémy se sněhem

ČTK

Prezident Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Johan Eliasch uvedl, že mu dělá starosti stav příprav olympijského areálu pro akrobatické soutěže v lyžování a snowboardingu v Livignu.

Logo zimní olympiády 2026
Logo zimní olympiády 2026Foto: REUTERS
Reklama

Během únorových her se má ve vyhlášeném italském středisku rozdat 26 sad medailí, ale potíže s umělým sněhem způsobují zdržení.

"Jsou pozadu. Bohužel italská vláda neposkytla žádné dotace, takže organizátoři mají finanční problémy, což je ostuda," řekl Eliasch novinářům během Světového poháru lyžařek ve Val d'Isére.

"Je to nevysvětlitelné, ale doufám, že všechno nakonec dopadne dobře. Máme plán B, plán C, plán D... Nicméně ocitli jsme se v situaci, do které jsme se nikdy neměli dostat. Telefonujeme jim třikrát denně, ráno, v poledne a večer," dodal šéf FIS.

Pro soutěže v Livignu je potřeba velké množství umělého sněhu na stavbu U-ramp, skoků a dalších terénních překážek. Sněžná děla zásobuje vodou nádrž Monte Sponda.

Reklama
Reklama

V reakci na Eliaschova slova starosta Livigna Remo Galli uvedl, že zpoždění způsobily technické problémy.

"Budeme mít dost sněhu na to, abychom uspořádali skvělou olympiádu. Vlastně ho budeme mít mnohem víc," řekl Galli agentuře ANSA.

"Bylo potřeba vyměnit ventil, ale zvládlo se to včas a nyní už několik večerů sněžná děla jedou. V dalších dnech mají ještě více klesnout teploty, až k 20 stupňům pod nulou, takže nemám obavy," dodal starosta jednoho z olympijských měst.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Brno se 13. prosince 1924 dočkalo zázraku. Na náměstí Svobody se rozzářil první „Vánoční strom republiky“. Ilustrační snímek
Brno se 13. prosince 1924 dočkalo zázraku. Na náměstí Svobody se rozzářil první „Vánoční strom republiky“. Ilustrační snímek
Brno se 13. prosince 1924 dočkalo zázraku. Na náměstí Svobody se rozzářil první „Vánoční strom republiky“. Ilustrační snímek

Spisovatel a miminko nalezené v lese. Dojemný příběh prvního českého vánočního stromu

Zatímco v nedaleké vesnici lidé uklízeli a chystali se na Vánoce, bílovickým lesem se před stmíváním procházeli tři muži - spisovatel Rudolf Těsnohlídek, malíř František Koudelka a úředník Josef Tesař. Mezi porosty se vydali hledat malou jedličku na Štědrý večer, místo toho však objevili něco šokujícího. Nebohé miminko. A právě k této holčičce se váže příběh prvního českého vánočního stromu.

Podle ukrajinských médií provedly ruské síly v noci na úterek kombinovaný útok s využitím řízených střel a dronů, protivzdušná obrana byla nasazena také v Kyjevské oblasti.
Podle ukrajinských médií provedly ruské síly v noci na úterek kombinovaný útok s využitím řízených střel a dronů, protivzdušná obrana byla nasazena také v Kyjevské oblasti.
Podle ukrajinských médií provedly ruské síly v noci na úterek kombinovaný útok s využitím řízených střel a dronů, protivzdušná obrana byla nasazena také v Kyjevské oblasti.

ŽIVĚRusko pokračuje v úderech proti ukrajinské energetice, bez proudu je i Kyjev

Rusko v noci na úterek opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí. Podle agentury Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny Polsko.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama