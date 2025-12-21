„Máme plán B, plán C, plán D…“ Lyžaře před olympiádou děsí problémy se sněhem

Prezident Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Johan Eliasch uvedl, že mu dělá starosti stav příprav olympijského areálu pro akrobatické soutěže v lyžování a snowboardingu v Livignu.
Během únorových her se má ve vyhlášeném italském středisku rozdat 26 sad medailí, ale potíže s umělým sněhem způsobují zdržení.
"Jsou pozadu. Bohužel italská vláda neposkytla žádné dotace, takže organizátoři mají finanční problémy, což je ostuda," řekl Eliasch novinářům během Světového poháru lyžařek ve Val d'Isére.
"Je to nevysvětlitelné, ale doufám, že všechno nakonec dopadne dobře. Máme plán B, plán C, plán D... Nicméně ocitli jsme se v situaci, do které jsme se nikdy neměli dostat. Telefonujeme jim třikrát denně, ráno, v poledne a večer," dodal šéf FIS.
Pro soutěže v Livignu je potřeba velké množství umělého sněhu na stavbu U-ramp, skoků a dalších terénních překážek. Sněžná děla zásobuje vodou nádrž Monte Sponda.
V reakci na Eliaschova slova starosta Livigna Remo Galli uvedl, že zpoždění způsobily technické problémy.
"Budeme mít dost sněhu na to, abychom uspořádali skvělou olympiádu. Vlastně ho budeme mít mnohem víc," řekl Galli agentuře ANSA.
"Bylo potřeba vyměnit ventil, ale zvládlo se to včas a nyní už několik večerů sněžná děla jedou. V dalších dnech mají ještě více klesnout teploty, až k 20 stupňům pod nulou, takže nemám obavy," dodal starosta jednoho z olympijských měst.
